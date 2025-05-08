إنريكي يسخر من وصف «دوري الفلاحين»



باريس (أ ف ب)

سخر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان من وصف الدوري الفرنسي لكرة القدم بـ«دوري الفلاحين»، بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأكيد تفوقه على الأندية الإنجليزية هذا الموسم، وأضاف النادي الباريسي أرسنال إلى قائمة ضحاياه الإنجليز في المسابقة الأوروبية الأعرق هذا الموسم، إثر فوزه عليه ذهاباً وإياباً، وذلك بعدما كان تغلب على مانشستر سيتي في دور المجموعة الموحدة، وأقصى ليفربول وأستون فيلا في طريقه إلى نصف النهائي.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الشهر الماضي، بات بإمكان سان جرمان تحقيق الثلاثية إذا فاز على رينس في نهائي كأس فرنسا في 24 مايو، قبل أن يواجه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري الأبطال في ميونيخ بعد أسبوع.

واعتبر إنريكي الذي تمكّن من قيادة سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية بعد نهائي لشبونة في 2020 الذي خسره النادي أمام بايرن ميونيخ الألماني، أن «دوري الفلاحين» خرج في النهاية منتصراً.

وقال لشبكة «تي إن تي سبورت» رداً على سؤال ما إذا كان فخوراً بإقصاء أول وثاني ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم «دوري الفلاحين، أليس كذلك؟ نحن دوري الفلاحين».

وأضاف مبتسماً «لكن الأمر جميل. نحن نستمتع بالنتيجة وبكلمات الإطراء من الجميع وهم يتحدثون عن فريقنا، عن عقليتنا وطريقتنا في اللعب. إنه شعور رائع، الوصول إلى النهائي يعني الكثير. الكثير حقاً. حلمنا كان الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. كان هدفنا الأول عندما وصلنا إلى باريس هو صناعة التاريخ ونحن نسير على الطريق الصحيح».