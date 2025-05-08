الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي يسخر من وصف «دوري الفلاحين»

إنريكي يسخر من وصف «دوري الفلاحين»
8 مايو 2025 12:16

 
باريس (أ ف ب)
سخر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان من وصف الدوري الفرنسي لكرة القدم بـ«دوري الفلاحين»، بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأكيد تفوقه على الأندية الإنجليزية هذا الموسم، وأضاف النادي الباريسي أرسنال إلى قائمة ضحاياه الإنجليز في المسابقة الأوروبية الأعرق هذا الموسم، إثر فوزه عليه ذهاباً وإياباً، وذلك بعدما كان تغلب على مانشستر سيتي في دور المجموعة الموحدة، وأقصى ليفربول وأستون فيلا في طريقه إلى نصف النهائي.
وبعد تتويجه بلقب الدوري الشهر الماضي، بات بإمكان سان جرمان تحقيق الثلاثية إذا فاز على رينس في نهائي كأس فرنسا في 24 مايو، قبل أن يواجه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري الأبطال في ميونيخ بعد أسبوع.
واعتبر إنريكي الذي تمكّن من قيادة سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية بعد نهائي لشبونة في 2020 الذي خسره النادي أمام بايرن ميونيخ الألماني، أن «دوري الفلاحين» خرج في النهاية منتصراً.
وقال لشبكة «تي إن تي سبورت» رداً على سؤال ما إذا كان فخوراً بإقصاء أول وثاني ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم «دوري الفلاحين، أليس كذلك؟ نحن دوري الفلاحين».
وأضاف مبتسماً «لكن الأمر جميل. نحن نستمتع بالنتيجة وبكلمات الإطراء من الجميع وهم يتحدثون عن فريقنا، عن عقليتنا وطريقتنا في اللعب. إنه شعور رائع، الوصول إلى النهائي يعني الكثير. الكثير حقاً. حلمنا كان الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. كان هدفنا الأول عندما وصلنا إلى باريس هو صناعة التاريخ ونحن نسير على الطريق الصحيح».

أخبار ذات صلة
أتشيربي.. «حياة اليأس» إلى «عالم النجومية»!
جوائز بطل «الشامبيونزليج 2025»
لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
أتشيربي.. «حياة اليأس» إلى «عالم النجومية»!
الرياضة
أتشيربي.. «حياة اليأس» إلى «عالم النجومية»!
اليوم 12:20
إنريكي يسخر من وصف «دوري الفلاحين»
الرياضة
إنريكي يسخر من وصف «دوري الفلاحين»
اليوم 12:16
مجموعة «أ.ر.م.» القابضة تطلق مشروعاً حضرياً تحوّلياً على مضمار جبل علي
علوم الدار
مجموعة «أ.ر.م.» القابضة تطلق مشروعاً حضرياً تحوّلياً على مضمار جبل علي
اليوم 12:09
وفد سنغافوري رفيع يشيد بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
علوم الدار
وفد سنغافوري رفيع يشيد بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©