الإصابات تطارد منتخب الجودو قبل «أستانا جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)



يمثل ناجي يزبيك وأرام جريجوري منتخب الجودو، في بطولة أستانا جراند سلام، التي يستضيفها اتحاد طاجيكستان، وتنطلق منافساتها صباح الجمعة بمباريات «الوزن الخفيف»، ويأتي تقليص العدد بسبب الإصابات التي طاردت عدداً من اللاعبين، خلال بطولة آسيا الكبرى في بانكوك، ما أدى إلى استبدال أكثر من لاعب بناء على توصية الجهاز الطبي.

وخرج من القائمة عمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم» لمواصلة برنامج العلاج خلال المعسكر، استعداداً لبطولة العالم للجودو التي تقام في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل.

ويهدف يزبيك وجريجوري إلى زيادة رصيدهما من نقاط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، حيث يلعب يزبيك في منافسات وزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم صباح السبت، فيما يخوض جريجوري في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم يوم الأحد في ختام البطولة.