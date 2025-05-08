الإنتر يقتحم «النخبة الأوروبية» مرتين في 3 مواسم!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق إنتر ميلان تحولاً دراماتيكياً في اللحظات الأخيرة، ليتغلب على برشلونة 7-6 في مجموع المباراتين، خلال «مواجهة كلاسيكية» مثيرة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقتحم بطولة النخبة الأوروبية للمرة الثانية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وعادلت مباراة برشلونة وإنتر ميلان، والتي شهدت 13 هدفاً (ذهاباً وإياباً) الرقم القياسي لأكثر مواجهة تسجيلاً للأهداف في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، بالتساوي مع مباراة ليفربول 7-6 أمام روما موسم 2017-2018، بايرن ميونيخ 12-1 مع سبورتينج لشبونة موسم 2009-2008.

وصل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعد أن فعل ذلك في موسم من أصل 17 موسماً في كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، ويسعى الفريق الإيطالي للفوز بلقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا، والأول منذ 15 عاماً، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي في النهائي قبل عامين.

وفاز الإنتر بكأس أوروبا عامي 1964 و1965، وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2010، عندما قاده جوزيه مورينيو إلى الفوز 2-0 في النهائي أمام بايرن ميونيخ، ولم يفز أي فريق إيطالي بالبطولة منذ ذلك الحين، حيث خسر يوفنتوس في نهائي 2015 و2017.

ويلعب الإنتر الذي خسر 1-0 أمام مانشستر سيتي في نهائي 2023، مع باريس سان جيرمان في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ 31 مايو في نهائي 2025، وفي غضون ذلك، فاز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، لكنه لم يصل إلى النهائي منذ فوزه الأخير عام 2015.

وتعد هذه المرة الثامنة التي يخرج فيها برشلونة من دوري أبطال أوروبا «منذ 1992-1993» في مرحلة نصف النهائي، وهو أكبر عدد من الفرق «بالتساوي مع ريال مدريد»، حيث فشل الفريق الإسباني في التقدم في 4 من آخر 5 مناسبات ظهر فيها في «المربع الذهبي»، وسجل برشلونة 43 هدفاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو رقم قياسي لم يحققه سوى برشلونة نفسه «45 هدفاً في موسم 1999-2000»، مع ذلك، استقبل الفريق الإسباني 24 هدفاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أعلى معدل له على الإطلاق في موسم.