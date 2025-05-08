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الرياضة

إنريكي: لم أشاهد سان جيرمان «الحقيقي»!

إنريكي: لم أشاهد سان جيرمان «الحقيقي»!
8 مايو 2025 13:34

 
باريس (د ب أ)

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أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفاز سان جيرمان على أرسنال 2-1 في إياب الدور نصف النهائي من البطولة، ليصعد إلى النهائي فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 -1.
وقال إنريكي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لسان جيرمان على الإنترنت: «رد فعلي الأول هو شعوري بسعادة كبيرة، لكل ما حققه الفريق والمشجعون، لا يزال أمامنا نهائيان لنلعبهما، لكننا أظهرنا هذا الموسم أننا فريق حقيقي، يشمل كل المشجعين وجميع من في النادي».
وأضاف: «أعتقد أننا أظهرنا شخصية رائعة، ولكن مازال لدينا مباراتان لصنع التاريخ، عانينا كثيراً طوال منافسات هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، وأحياناً عانينا كثيراً».
وقال: «أتذكر في بداية الموسم عندما لم نكن نغتنم فرصنا، وكنّا نواجه صعوبات، لكننا واصلنا العمل، وحاولنا التحسن كل يوم، أعتقد أن اللاعبين قاموا بواجبهم، والآن، الملعب ومعه الجماهير، أصبح ينبض بالحياة بكثافة كبيرة خلال اللحظات الصعبة في المباراة».
وأضاف: «لم نرَ باريس سان جيرمان الحقيقي لأنه من الصعب أن نلعب بطريقتنا أثناء الدفاع عن الكرات الثابتة، لكننا أظهرنا، بغض النظر عن نوع المباراة، أن باريس سان جيرمان سيقاتل وسيحقق أهدافه بصناعة التاريخ هنا، هذا هو هدفنا، وكيف يجب أن نتعامل مع النهائي في ميونيخ؟، لا أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير أي شيء، لأن هذه العقلية، بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، هي ما تجعلنا مميزين، عندما أسير في شوارع باريس، يقول لي الناس: هذه السنة سنفوز بها، وآمل أن نحقق ذلك».

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