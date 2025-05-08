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الرياضة

حكيمي: نتطلع لصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

حكيمي: نتطلع لصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا
8 مايو 2025 13:37

 
باريس (د ب أ)
قال أشرف حكيمي، لاعب فريق سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن من الصعب عليه أن يصف شعوره بعد الفوز على أرسنال، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز سان جيرمان على أرسنال 2/ 1 أمس الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، ليصعد للنهائي فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/1.
وقال حكيمي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الفرنسي: «من الصعب وصف هذا الشعور. كنت أنتظر هذه اللحظة منذ أن وقّعت لباريس قبل أربعة أعوام، كنت أتطلع لصناعة التاريخ»، وأضاف: «حالياً، أريد الاستمتاع بهذه اللحظة مع كل الجماهير، الذين يستحقون التأهل للنهائي. أكثر شيء فخور به هو كل ما حققه الفريق».
وأردف: «مررنا بالكثير من اللحظات الصعبة في هذه البطولة. اتذكر عندما كنّا على وشك الخروج من دوري الأبطال، لم يكن هناك كثيرون يؤمنون بنا أو بالعمل الذي كنا نقوم به. وهذا أكثر ما أشعر بالفخر تجاهه: الروح والموقف والشخصية التي أظهرناها طوال المشوار. أعتقد أننا نستحق ذلك، وكذلك عائلاتنا التي كانت دائماً إلى جانبنا».
من جانبه، قال نونو مينديز: «أعتقد أن أرسنال لعب بشكل جيد للغاية، وقدم عرضاً قوياً. كنّا في مثل هذا الموقف من قبل، حيث اجتهدنا كثيراً لتحقيق الانتصارات، أعتقد أننا نستحق الفوز، كانت المباراة صعبة للغاية، ولكننا قمنا بعملنا ووصلنا إلى النهائي».

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