ملعب ماراكانا الأسطوري يستضيف نهائي كأس العالم للسيدات

ساو باولو (أ ف ب)



يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، نهائي كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكشف فيفا عن الملاعب الثمانية المضيفة للمنافسات هي ريو دي جانيرو، ساو باولو، برازيليا، بيلو هوريزونتي، بورتو أليغري، سالفادور، فورتاليزا وريسيفي.

وسبق للملاعب الثمانية استضافة مباريات كأس العالم للرجال عام 2014، وقتها استضاف ملعب ماراكانا المباراة النهائية، التي فازت بها ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد، وكان ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي مسرحاً للهزيمة التاريخية التي مُني بها البلد المضيف أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي.

وستكون كأس العالم 2027 هي النسخة الثانية التي تشهد مشاركة 32 منتخباً في فئة السيدات، كما كان الحال بالنسبة لنهائيات الرجال منذ عام 1998 حتى عام 2022، وتقام النسخة المقبلة لمونديال الرجال العام المقبل بمشاركة 48 منتخباً وفي 16 ملعباً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسيطر المنتخبان الأميركي والألماني على سجل كأس العالم للسيدات، حيث حصد كل منهما أربعة ألقاب في تسع نسخ.

وبدون «الملكة» مارتا، تأمل البرازيل الاستفادة من دعم جماهيرها لإضافة اسمها إلى قائمة المتوجين، بعد خسارتها في النهائي أمام ألمانيا في عام 2007 في الصين، واكتفائها بالمركز الثالث عام 1999 في الولايات المتحدة.

وأعلنت مارتا (39 عاماً) التي تعتبر أفضل لاعبة في العالم في كل العصور، اعتزالها اللعب دولياً العام الماضي بعد فوزها بالميدالية الفضية الأولمبية الثالثة في باريس، وهُزم منتخب سيليساو في المباراة النهائية أمام الولايات المتحدة، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 وفي بكين 2008.

ولا تزال مارتا تحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف في كأس العالم، لكل من الرجال والسيدات، برصيد 17 هدفاً، بفارق هدف واحد أمام الألماني ميروسلاف كلوزه.