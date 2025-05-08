الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ملعب ماراكانا الأسطوري يستضيف نهائي كأس العالم للسيدات

ملعب ماراكانا الأسطوري يستضيف نهائي كأس العالم للسيدات
8 مايو 2025 14:00

ساو باولو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نادي أبوظبي الرياضي يحتفظ بدرع دوري السيدات
ريم الهاشمي تبرز رؤية الإمارات للتعاون العالمي في اجتماع وزراء خارجية «بريكس» بالبرازيل


يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، نهائي كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكشف فيفا عن الملاعب الثمانية المضيفة للمنافسات هي ريو دي جانيرو، ساو باولو، برازيليا، بيلو هوريزونتي، بورتو أليغري، سالفادور، فورتاليزا وريسيفي.
وسبق للملاعب الثمانية استضافة مباريات كأس العالم للرجال عام 2014، وقتها استضاف ملعب ماراكانا المباراة النهائية، التي فازت بها ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد، وكان ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي مسرحاً للهزيمة التاريخية التي مُني بها البلد المضيف أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي.
وستكون كأس العالم 2027 هي النسخة الثانية التي تشهد مشاركة 32 منتخباً في فئة السيدات، كما كان الحال بالنسبة لنهائيات الرجال منذ عام 1998 حتى عام 2022، وتقام النسخة المقبلة لمونديال الرجال العام المقبل بمشاركة 48 منتخباً وفي 16 ملعباً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويسيطر المنتخبان الأميركي والألماني على سجل كأس العالم للسيدات، حيث حصد كل منهما أربعة ألقاب في تسع نسخ.
وبدون «الملكة» مارتا، تأمل البرازيل الاستفادة من دعم جماهيرها لإضافة اسمها إلى قائمة المتوجين، بعد خسارتها في النهائي أمام ألمانيا في عام 2007 في الصين، واكتفائها بالمركز الثالث عام 1999 في الولايات المتحدة.
وأعلنت مارتا (39 عاماً) التي تعتبر أفضل لاعبة في العالم في كل العصور، اعتزالها اللعب دولياً العام الماضي بعد فوزها بالميدالية الفضية الأولمبية الثالثة في باريس، وهُزم منتخب سيليساو في المباراة النهائية أمام الولايات المتحدة، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 وفي بكين 2008.
ولا تزال مارتا تحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف في كأس العالم، لكل من الرجال والسيدات، برصيد 17 هدفاً، بفارق هدف واحد أمام الألماني ميروسلاف كلوزه.

ماراكانا
ستاد «ماراكانا
كأس العالم للسيدات
فيفا
كرة القدم النسائية
ريو دي جانيرو
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
جزيرة ياس تحتفل بالإعلان عن خطط تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في المنطقة
علوم الدار
جزيرة ياس تحتفل بالإعلان عن خطط تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في المنطقة
اليوم 15:12
منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية بدورتها الـ18
علوم الدار
منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية بدورتها الـ18
اليوم 15:05
نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين من طلبة المدارس والجامعات بـ«كأس التخيّل والإبداع»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين من طلبة المدارس والجامعات بـ«كأس التخيّل والإبداع»
اليوم 15:00
«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس
الرياضة
«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©