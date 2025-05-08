معسكر تدريبي في أوزبكستان للاعبي التايكوندو المميزين بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

غادر وفد لاعبي أندية الشارقة المميزين في التايكوندو إلى أوزبكستان للمشاركة في معسكر تدريبي لتطوير مستوياتهم، يضم الوفد خمسة لاعبين ويمثل محطة ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي ستقام بمملكة البحرين في شهر أكتوبر المقبل، المؤهلة لأولمبياد داكار للشباب 2026.

وأكد محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس أن المعسكر يدشّن مرحلة جديدة في إعداد اللاعبين من خلال تنظيم معسكرات مشتركة تضم المميزين معاً، ومن المقرر أن تشهد شهور الصيف معسكرات محلية وخارجية أخرى لمواصلة الإعداد للدورة الآسيوية.

يضم الوفد: ناصر أحمد المهيري وعبدالله عيسى الشاملي ومروان حسن عبدالله العلي من نادي الشارقة الرياضي، وسلمان بخيت الزعابي من نادي كلباء الثقافي الرياضي وحمدان على عيسى القرمطي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ويرافقهم المدرب عبدالله حاتم من نادي الشارقة الرياضي.