«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس

عصام السيد (أبوظبي)



تدرب اليوم المهر «سوفرينتي» لجودلفين، «إنتو ميسشيف» في كنتاكي بمضمار ساراتوجا، استعداداً للمشاركة في سباق بلمونت ستيكس للفئة الأولى في ساراتوجا، بعد يوم واحد من إعلان أن الحصان الأصيل من إنتاج جودلفين لن يسعى للفوز بالثلاثية من خلال المشاركة في سباق بريكنيس ستيكس للفئة الأولى في 17 مايو بمضمار بيمليكو، وتوجه «سوفرينتي» إلى المضمار للتدريب لأول مرة منذ فوزه بسباق كنتاكي ديربي بفارق طول ونصف.

وكان صباحاً مشرقاً لابن «إنتو ميسشيف»، وهو يركض مسافة ميل واحد حول السور الخارجي للمضمار بقيادة الفارس جيسلر كاردونا، ورافق كيني مكارثي، مساعد المدرب المخضرم بيل موت، المهر «سوفرينتي» في الركض على متن حصان الإسطبل، وقال مكارثي: «أراد بيل فقط أن يركض حول المكان، ويمد ساقيه، بدا سوفرينتي سعيداً جداً بنفسه، سارت الأمور بسلاسة وهدوء، تماماً كما نحب».

ومن المقرر أن يغادر «سوفرينتي» مضمار تشيرتشل داونز، ويتوجه إلى إسطبل بيل موت في ساراتوجا، حيث سيبدأ الاستعدادات لسباق بلمونت ستيكس للفئة الأولى، 7 يونيو المقبل، وهي الجولة الأخيرة من التاج الثلاثي.