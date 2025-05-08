الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس

«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس
8 مايو 2025 15:00

 

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«شارقة» و«إشراق» تخوضان تحدي «بري مونيا» الفرنسي
جودلفين يحقق إنجازاً تاريخياً وتتوج بالقاب 4 سباقات كلاسيكية في قارتين


تدرب اليوم المهر «سوفرينتي» لجودلفين، «إنتو ميسشيف» في كنتاكي بمضمار ساراتوجا، استعداداً للمشاركة في سباق بلمونت ستيكس للفئة الأولى في ساراتوجا، بعد يوم واحد من إعلان أن الحصان الأصيل من إنتاج جودلفين لن يسعى للفوز بالثلاثية من خلال المشاركة في سباق بريكنيس ستيكس للفئة الأولى في 17 مايو بمضمار بيمليكو، وتوجه «سوفرينتي» إلى المضمار للتدريب لأول مرة منذ فوزه بسباق كنتاكي ديربي بفارق طول ونصف.
وكان صباحاً مشرقاً لابن «إنتو ميسشيف»، وهو يركض مسافة ميل واحد حول السور الخارجي للمضمار بقيادة الفارس جيسلر كاردونا، ورافق كيني مكارثي، مساعد المدرب المخضرم بيل موت، المهر «سوفرينتي» في الركض على متن حصان الإسطبل، وقال مكارثي: «أراد بيل فقط أن يركض حول المكان، ويمد ساقيه، بدا سوفرينتي سعيداً جداً بنفسه، سارت الأمور بسلاسة وهدوء، تماماً كما نحب».
ومن المقرر أن يغادر «سوفرينتي» مضمار تشيرتشل داونز، ويتوجه إلى إسطبل بيل موت في ساراتوجا، حيث سيبدأ الاستعدادات لسباق بلمونت ستيكس للفئة الأولى، 7 يونيو المقبل، وهي الجولة الأخيرة من التاج الثلاثي.

خيول جودلفين
سباقات الخيول
جودلفين
فريق جودلفين
ديربي كنتاكي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
جزيرة ياس تحتفل بالإعلان عن خطط تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في المنطقة
علوم الدار
جزيرة ياس تحتفل بالإعلان عن خطط تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في المنطقة
اليوم 15:12
منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية بدورتها الـ18
علوم الدار
منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية بدورتها الـ18
اليوم 15:05
نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين من طلبة المدارس والجامعات بـ«كأس التخيّل والإبداع»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين من طلبة المدارس والجامعات بـ«كأس التخيّل والإبداع»
اليوم 15:00
«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس
الرياضة
«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©