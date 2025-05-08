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الرياضة

17 مسابقة في «إقصائيات» دولية فزاع للريشة الطائرة

17 مسابقة في «إقصائيات» دولية فزاع للريشة الطائرة
8 مايو 2025 15:30

 
دبي (الاتحاد)
تقام يوم غد 17مسابقة في الأدوار الإقصائية لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، ويسعى الأبطال إلى حجز مقاعدهم في «مربع الذهب»، فيما يُسدل الستار على البطولة الأحد، والتي ستكشف عن هوية أبطال النسخة السادسة.
وخسر جمال البدواوي لاعب منتخبنا مباراته المهمة أمام شاو جونان بطل كوريا الجنوبية صاحب الخبرات في اللعبة بنتيجة صفر/2، كما خسرت سهام الرشيدي أمام الاسترالية ميشا جينز بالنتيجة ذاتها، وكانت منافسات الدور التمهيدي قد شهدت فوز الكوري الجنوبي لي جيونجسو على الأوكراني فولوديمير 2/صفر، والهندي سوكانت كدام على الأسترالي براندون بون بالنتيجة ذاتها.
كما فاز إبراهيم علييف من أذربيجان على التشيكي توماش درتيل 2/صفر والكوري الجنوبي بارك هاي على التشكي زبينيك سيكورا بنتيجة 2/صفر أيضاً، والكوري الجنوبي يوسو يونج على الماليزي أشلي جيك 2/صفر والبرتغالي ديوغو دانيال على السلوفاكي فيليام أوبينا بالنتيجة ذاتها.
من ناحيتها وصفت اللاعبة سهام الرشيدي بطولة فزاع بأنها رقم مهم في خريطة رياضة أصحاب الهمم، مشيرة إلى أنها خسرت المباريات، ولكنها كسبت تجربة مهمة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على مشاركتها الدولية خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب جهداً مضاعفاً لتحقيق المراد وفق النهج المرسوم.

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