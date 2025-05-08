«الرياضات الإلكترونية» يشارك في «مونتينجرو الدولية»



الشارقة (الاتحاد)



يشارك منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية في بطولة مونتينجرو الدولية، والتي تُقام على هامش قمة المؤتمر الأوروبي للرياضات الإلكترونية، من 10 إلى 11 مايو الجاري، بمشاركة 16 منتخباً من مختلف الدول.

ويضم وفد المنتخب المدرب سيف بن سويدان السويدي، واللاعبين أحمد السويدي، ومهند المسماري، والذين يمثلون الإمارات في واحدة من أبرز المحافل الرياضية الإلكترونية على الساحة الأوروبية، وغادرت بعثة المنتخب إلى مونتينجرو، استعداداً لخوض منافسات البطولة، والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وتأتي المشاركة ضمن جهود اتحاد الرياضات الإلكترونية، لتعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية، ودعم المنتخبات الوطنية، استمراراً للإنجازات التي حققتها الإمارات في البطولات العالمية.