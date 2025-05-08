663 بحاراً في سباق دلما لقوارب التجديف التراثية



أبوظبي (الاتحاد)

تنظم هيئة أبوظبي للتراث «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «مهرجان سباق دلما التاريخي» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال الفترة من 16 مايو الجاري ولغاية 1 يونيو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بتنظيم الهيئة ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وعُقد الاجتماع التنويري للسباق مساء أمس في مجلس محمد خلف بأبوظبي، بحضور عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وأعضاء اللجنة المنظمة والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، وتم إجراء القرعة للأشواط الأربعة لتوزيع البويات (مكان خط الاصطفاف) لضمان تحقيق العدالة عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين لتجسيد ملحمة التجديف.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط وقيم السباقات البحرية في الدولة بوصفها جزءاً من الموروث الوطني.

وقال عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث إن تنظيم «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً» ضمن فعاليات المهرجان يأتي في إطار إحياء التراث البحري وسباقاته والتعريف بالموروث البحري الإماراتي العريق، توخياً لتحقيق أهداف الهيئة في إبراز الإرث الحضاري الإماراتي بمختلف أوجهه، إضافة إلى إسهام السباق في تواصل الأجيال حيث يجمع بين قدامى البحارة والشباب.

ويقام سباق التجديف التراثي في 4 أشواط تحمل أسماء هيرات دلما: أم العنبر، وحد بوصفير، وبوجفير، وحالة دلما، بمشاركة 39 قارباً على متنها حوالي 663 بحاراً تتنافس لمسافة 4 أميال بحرية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن ترتيبات تنظيم السباق تسير وفق الخطة الموضوعة، وأنه تم تسجيل القوارب خلال الفترة المحددة للتسجيل، ووفق ضوابط ولوائح وشروط المشاركة، مشيدةً بالتزام النواخذة بكافة التفاصيل الخاصة بإجراءات التسجيل.