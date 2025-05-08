أرنولد يدرب منتخب العراق



بغداد (أ ف ب)



سيتولى الأسترالي جراهام أرنولد تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفاً للإسباني «المقال» من منصبه خيسوس كاساس، بحسب ما أكد عضو الاتحاد أحمد الموسوي.

وقال الموسوي إن «المدرب الأسترالي جراهام أرنولد سيصل إلى العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل، وسيكون هناك مؤتمر صحفي فور وصوله لتقديمه مدرباً لمنتخب العراق».

وأضاف الموسوي أن «الطاقم التدريبي الجديد يتألف من سبعة مدربين مساعدين جميعهم أجانب»، مبيناً أنه «وفقاً لرؤية لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي، فإنه لن يتواجد أي مساعد مدرب محلي (عراقي) مع أرنولد في الفترة المقبلة».

وتابع أن «الاتحاد العراقي عازم على منح المدرب الجديد الوقت الكافي لتجميع اللاعبين وإقامة معسكر تدريبي في مدينة البصرة، قبل مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026».

ولم يكشف عضو الاتحاد عن تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة العقد ومدته الزمنية.

وسيقود أرنولد (61 عاماً) منتخب العراق في مباراتيه الهامتين أمام كوريا الجنوبية والأردن في يونيو المقبل، في آخر جولتين من الدور الثالث المؤهل للمونديال.

وتنتظر أرنولد مهمة تدريبية شاقة تتمثل بتحقيق الفوز لـ«أسود الرافدين» على كوريا الجنوبية بالبصرة والأردن في العاصمة عَمّان في 5 و10 يونيو، سعياً لبطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في المكسيك عام 1986.

وسيكون أرنولد أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ28، منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاماً.

ويحتل العراق المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية، بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة (16)، ونقطة عن الأردن الثاني، فيما يتقدم على سلطنة عُمان بنقطتين، وفلسطين بست نقاط، والكويت بسبع نقاط.

ويأمل منتخب العراق في الابتعاد عن الدخول في الملحق القاري لثالث ورابع كل مجموعة، وخوض منافسات إضافية، في ظل وجود ثمانية مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا.

وكان الاتحاد العراقي أعلن عن فسخ تعاقده مع كاساس، بعد الخسارة ضد فلسطين 1-2 في الجولة الثامنة في مارس الماضي في عمّان، وكان كاساس قاد المنتخب من نوفمبر 2022 ولغاية أبريل الماضي.

وعمل أرنولد، مدرباً لمنتخب أستراليا بين 2018 و2024، وقبلها مع فريق سنترال كوست مارينرز وسيدني إف سي.