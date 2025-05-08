كتاب أجاسي «مصدر إلهام» أوساكا!



روما (رويترز)



قالت نعومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات التنس الكبرى، إن مشاركتها هذا العام على الملاعب الرملية تبدو مختلفة إذ تدخلها بزخم كبير، بعد زيادة ثقتها بسبب الانتصارات التي حققتها في الأسابيع الأخيرة.

وتغلبت أوساكا 6-1 و7-5 على السلوفينية كايا جوفان في نهائي بطولة سان مالو المفتوحة التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، لتفوز بأول لقب لها على الملاعب الرملية على أي مستوى، وكان ذلك أيضاً أول ألقابها منذ أن أصبحت أما في يوليو 2023.

وقالت أوساكا للصحفيين بعد فوزها 6-2 و6-3 على سارة إيراني المشاركة ببطاقة دعوة في الدور الأول من بطولة إيطاليا المفتوحة «أردت اكتساب الخبرة على الملاعب الرملية، لا أشعر بالكثير من الغرور في اللعب في تلك البطولة».

وأضافت «لا أمانع اللعب في الملاعب الفرعية إذا اضطررت إلى ذلك، لم يكن سبب عودتي هو اللعب على الملعب الرئيسي طوال الوقت، بل لأنني أستمتع باللعبة حقاً».

وقالت أوساكا إنها استوحت قرارها باللعب في سان مالو من أسطورة التنس أندريه أجاسي، الذي أحيا مسيرته في أواخر التسعينيات من خلال المنافسة في بطولات تشالنجر التابعة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين.

وأضاف «أتذكر أنني قرأت كتاب أجاسي، كانت هناك لحظة قال فيها إنه كان يقلب لوحات النتائج الخاصة به، ثم جاء شخص وصرخ قائلاً «الصورة هي كل شيء»، أود أن أقول أن هذا الجزء من الكتاب خطر ببالي أكثر من غيره.

وتعاني المصنفة الأولى عالمياً سابقاً على الملاعب الرملية، إذ لم يسبق لها أن تجاوزت الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة التي ستخوض منافساتها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت أوساكا «أدخل هذه البطولة بانتصارات أكثر بكثير، من الواضح أنني أشعر براحة أكبر على الملاعب الرملية الآن، أشعر أن الملاعب الرملية تعتمد بشكل كبير على القوة.

وكان من المقرر أن تلعب أوساكا أمام المصنفة التاسعة باولا بادوسا اليوم الخميس في بطولة إيطاليا المفتوحة، لكن اللاعبة الإسبانية انسحبت بسبب الإصابة، لتفوز أوساكا بصعوبة 2-6 و7-5 و6-1 على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش لتحقق انتصارها السادس تواليا على الملاعب الرملية.