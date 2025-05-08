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الرياضة

بيكهام ونيفيل ينضمان إلى مجموعة ملكية نادي سالفورد

بيكهام ونيفيل ينضمان إلى مجموعة ملكية نادي سالفورد
8 مايو 2025 18:13

 
لندن (أ ف ب)

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أصبح النجمان الإنجليزيان المعتزلان ديفيد بيكهام وجاري نيفيل عضوين في مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي في دوري المستوى الرابع الإنجليزي لكرة القدم.
وأكد النادي أن النجمين السابقين لمانشستر يونايتد هما جزء من تحالف يضم أيضاً رجل الأعمال الأميركي ديكلان كيلي، كما ميرفين ديفيس الذي عمل مصرفياً قبل أن يشغل منصب وزير في حكومة حزب العمال برئاسة جوردون براون بين عامي 2009 و2010.
ويقع نادي سالفورد في منطقة مانشستر الكبرى، على مسافة قريبة من ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد.
وقال نيفيل الذي يعمل الآن محللاً كروياً تلفزيونياً بارزاً «أنا شغوف بنادي سالفورد سيتي، هذه شراكة فريدة من نوعها تضم مجموعة متنوعة من العقول والخبرات يجمعهم حب كرة القدم».
وأضاف «كرة القدم ستكون دائماً في المقام الأول، لكن من الضروري أن نوجّه النادي نحو الاستدامة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، أنا متحمس للمرحلة المقبلة من هذه الرحلة».
ويُعد بيكهام الذي لعب لريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأميركي أيضاً، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ديفيد بيكهام
جاري نيفيل
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