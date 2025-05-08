فيرتز يريد الانتقال إلى بايرن ميونيخ

برلين (د ب أ)



أثار فلوريان فيرتز النجم الشاب لنادي باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وقال فيرتز «22 عاماً» لمجلة سبورتس إليستريتد: «أرغب بشدة في ترك منطقة راحتي، وتجربة شيء جديد في وقت ما».

وأضاف: «أعرف غرف تبديل الملابس جيداً، وأنا متأكد من أنني سأجد مكاني في أي مكان بسرعة».

وأكد فيرتز أنه يكن «احتراماً كبيراً» للاعبين الذين «يتركون عائلاتهم وبيئتهم من أجل مسيرتهم المهنية». وأشار اللاعب، الذي انضم إلى ليفركوزن في سن السادسة عشرة قادماً من كولن: «أنا محظوظ جداً لأن هناك العديد من الأندية الكبيرة التي تلاحقني، ويمكنني الآن اللعب لأحد أفضل الأندية في ألمانيا وأوروبا».

ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، أبلغ فيرتز مدربه الإسباني تشابي ألونسو أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد، بل إلى بايرن ميونيخ فقط، علماً بأن عقده مع ليفركوزن يمتد حتى 2027.

وشدد فيرتز على أن الجوانب المالية دوراً ثانوياً في صفقات الانتقال، مشيراً «بالطبع يجب التأكد من الحصول على عقد جيد، لكن الجانب الرياضي أهم بكثير بالنسبة لي من المال».

وحال انتقاله إلى النادي البافاري فإنه سيحل مكان النجم المخضرم توماس مولر، والذي سيرحل عن البايرن في نهاية الموسم.