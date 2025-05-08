الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرتز يريد الانتقال إلى بايرن ميونيخ

فيرتز يريد الانتقال إلى بايرن ميونيخ
8 مايو 2025 18:15

برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
برشلونة وريال مدريد.. «حان وقت الكلاسيكو»
لايبزج يفاوض «أنشيلوتي الصغير»!


أثار فلوريان فيرتز النجم الشاب لنادي باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونيخ.
وقال فيرتز «22 عاماً» لمجلة سبورتس إليستريتد: «أرغب بشدة في ترك منطقة راحتي، وتجربة شيء جديد في وقت ما».
وأضاف: «أعرف غرف تبديل الملابس جيداً، وأنا متأكد من أنني سأجد مكاني في أي مكان بسرعة».
وأكد فيرتز أنه يكن «احتراماً كبيراً» للاعبين الذين «يتركون عائلاتهم وبيئتهم من أجل مسيرتهم المهنية». وأشار اللاعب، الذي انضم إلى ليفركوزن في سن السادسة عشرة قادماً من كولن: «أنا محظوظ جداً لأن هناك العديد من الأندية الكبيرة التي تلاحقني، ويمكنني الآن اللعب لأحد أفضل الأندية في ألمانيا وأوروبا».
ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، أبلغ فيرتز مدربه الإسباني تشابي ألونسو أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد، بل إلى بايرن ميونيخ فقط، علماً بأن عقده مع ليفركوزن يمتد حتى 2027.
وشدد فيرتز على أن الجوانب المالية دوراً ثانوياً في صفقات الانتقال، مشيراً «بالطبع يجب التأكد من الحصول على عقد جيد، لكن الجانب الرياضي أهم بكثير بالنسبة لي من المال».
وحال انتقاله إلى النادي البافاري فإنه سيحل مكان النجم المخضرم توماس مولر، والذي سيرحل عن البايرن في نهاية الموسم.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
ريال مدريد
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
سفينة تحمل حاويات في ميناء لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية
الأخبار العالمية
ترامب يعلّق على المفاوضات التجارية المرتقبة مع الصين
اليوم 20:13
هجوم مسلح على لاعبي فلامنجو!
هجوم مسلح على لاعبي فلامنجو!
اليوم 20:04
توقيع مذكرة التفاهم
علوم الدار
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "راكز" والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة
اليوم 19:57
«العالمية القابضة» تطلق مراقب الذكاء الاصطناعي «آيدن إينسايت 2.0»
اقتصاد
«العالمية القابضة» تطلق مراقب الذكاء الاصطناعي «آيدن إينسايت 2.0»
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©