أوديجارد يطالب أرسنال بالتخلص من الألم!



لندن (د ب أ)



أكد مارتن أوديجارد أن فريقه أرسنال الإنجليزي، ينبغي عليه أن يتماسك بعد خروجه «المؤلم» من دوري أبطال أوروبا، والذي تركه بلا ألقاب لموسم آخر.

وتبدّدت آمال أرسنال في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى عقب هزيمته 1-2 أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف النهائي على ملعب حديقة الأمراء.

وقال القائد أوديجارد: «بصراحة، الأمر مؤلم للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد جداً، وسيطرنا على مجريات اللعب، وصنعنا لحظات حاسمة».

وأضاف: «لكن مرة أخرى، داخل منطقة الجزاء، تحسم المباريات، ولم نكن جيدين بما يكفي، هنا يجب أن نكون أكثر حسماً ودقة، وألا نستقبل الأهداف كما فعلنا». وقال: «علينا التماسك والبقاء أقوياء، وتعلم الدرس، وأردنا أن نصل إلى النهائي ونجلب الألقاب لهذا النادي ولجماهيرنا، لقد مررنا بلحظات صعبة خلال فترة وجودي هنا، وأشعر بأننا عدنا أقوى في كل مرة، لذا هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله، وخيبة أمل كبيرة، وأعرف أن الجميع يشعرون بالإحباط، لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو الاستمرار، ومواصلة التحسن، ومواصلة التعلم، والبقاء معاً، والوقوف إلى جانب بعضنا البعض، ودعم بعضنا البعض، والتأكد من أننا سنحقق الفوز مرة أخرى».