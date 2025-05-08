شفيونتيك تستعرض بعد «الهزيمة المحبطة»!



روما (أ ف ب)



استهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً مشوارها في دورة روما للألف نقطة للتنس، بفوز ساحق على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 6-1 و6-0 في الدور الثاني.

ودخلت شفيونتيك (23 عاماً) دورة العاصمة الإيطالية، بعد هزيمة محبطة أمام الأميركية كوكو جوف بمجموعتين من دون رد في نصف نهائي دورة مدريد (6-1 و6-1).

لكن البولندية لم تخسر سوى شوط واحد في فوزها الساحق على منافستها خلال 52 دقيقة فقط، حاجزة مقعدها في الدور الثالث حيث ستواجه الأميركية دانييل كولينز الفائزة على الرومانية إيلينا جابرييلا روسه 6-3، 6-3.

وتُعد هذه الدورة الترابية التي توّجت شفيونتيك بلقبها ثلاث مرات، خطوة أساسية نحو الدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا «رولان جاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى، علما أنها لم تحقق أي لقب هذا الموسم حتى الآن.

قال شفيونتيك «لا يسعني إلا أن أكون سعيدة، كل شيء حدث كما لو كانت الكرة تستمع إليّ اليوم، سيطرت بشكل ساحق على هذه المباراة».

وأضافت «لا أعتقد أنني لعبتُ على ملاعب ترابية زلقة كما فعلتُ في مدريد هذا العام، كان الأمر صعباً من ناحية التحرك، مع أنني أتحرك جيداً، شعرت غالباً بعدم التوازن، بينما هنا، الملاعب الترابية مختلفة تماماً، أبطأ، مع تماسك أفضل ومجهزة بشكل أفضل».

وبلغت التونسية أنس جابر المصنفة 27 الدور الثالث بانسحاب منافستها التشيكية بترا كفيتوفا بسبب الإصابة.

واضطرت كفيتوفا التي حققت أول فوز لها بعد عودتها من إجازة الأمومة عندما تغلبت على الرومانية إيرينا-كاميليا بيجو 7-5 و6-1 في الدور الأول، إلى الانسحاب بسبب إصابة في أسفل ساقها اليمنى.

وتلتقي جابر في الدور الثالث مع الإيطالية جازمين باوليني الخامسة الفائزة على النيوزيلندية لولو سون 6-4، 6-3.

وكانت جابر اضطرت إلى الانسحاب بسبب الإصابة في مواجهتها لباوليني في الدور الثالث لدورة ميامي للألف نقطة الشهر الماضي، ثم خرجت من الدور الثاني لدورة مدريد للألف أيضاً على يد اليابانية مويوكا أوتشيجيما.

وحجزت اليابانية ناومي أوساكا بطاقتها إلى الدور ذاته بفوزها الصعب على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 2-6 و7-5 و6-1.

وحسمت السويسرية المجموعة الأولى في مصلحتها بسهولة 6-2 في 21 دقيقة، وتقدمت 5-4 في الثانية والإرسال بحوزتها في الشوط العاشر لحسمها في مصلحتها، لكن اليابانية أنقذت الموقف بكسر إرسال منافستها وفرض التعادل 5-5 في طريقها إلى كسب ثلاثة أشواط متتالية وحسمها 7-5 في 47 دقيقة.

وانتفضت اليابانية في المجموعة الثالثة الحامسة وكسرت إرسال السويسرية في الشوطين الثاني والرابعة متقدمة 4-0 ثم 5-0 قبل أن تنهيها في مصلحتها 6-1 في 28 دقيقة.

وتلتقي أوساكا في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد ماريا الثامنة عشرة أو التشيكية ماري بوسكوفا التي أطاحت بالمصرية ميار شريف من الدور الأول بالفوز عليها 6-2 و7-5.