سلطان بن حمدان يشهد بطولة السباق الآسيوي في انطلاقة «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، فعاليات اليوم الأول للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، والذي انطلق، بميدان الوثبة للهجن، ويستمر حتى 20 مايو الجاري، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع معاليه منافسات بطولة السباق الآسيوي التي استحدثت للمرة الأولى، وأقيمت على مدار ثلاثة أشواط، بمشاركة منتخبات خليجية وعربية وآسيوية، دعماً لسباقات الهجن في القارة الآسيوية.

كما التقى معاليه أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للهجن بحضور غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة وعبدالله المهيري رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن.

وجاءت انطلاقة المهرجان قوية خلال منافسات البطولة الآسيوية، وشهدت سيطرة خليجية تامة، بعد أن انتزع منتخب الإمارات كأس الشوط الأول، وتوج المنتخب السعودي بكأس الشوط الثاني المخصص للسيدات، والمنتخب العُماني بلقب الشوط الثالث.

وأهدى «جمر» بقيادة الهجان راشد سالم الضبيعة الكتبي، المنتخب الإماراتي، ناموس وكأس الشوط الأول للرجال، والميدالية الذهبية، بعدما نجح في قطع مسافة الشوط البالغة 2 كيلومتر في زمن قدره 3:03:90 دقيقة، وتفوق على «وبران» بقيادة الهجان/ محمود خالد الحوسني من المنتخب العُماني الذي حل ثانياً، بينما جاء «مشعل» بقيادة الهجان/ حمد بخيت سعيد العويسي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بتوقيت زمني قدره 3:06:65 دقيقة.

وفي الشوط الثاني المخصص للنساء، استطاعت خلود عبد الله الشمري قيادة المطية «بشار» باقتدار لإحراز المركز الأول والميدالية الذهبية، لتهدي المنتخب السعودي كأس الشوط، ونجحت في اجتياز مسافة الشوط في زمن قدره 3:05:61 دقيقة، وحلت في المركز الثاني عبير أحمد الحكمي من المنتخب السعودي على ظهر المطية «نمرود» بتوقيت 3:07:12 دقيقة، لتحرز الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى ريم محمد سلام، بعدما قادت المطية «ملهم» وأنهت الشوط في 3:11:00 دقيقة.

وتوج المنتخب العُماني بكأس الشوط الثالث للرجال عن طريق الهجان/ راشد محمد العمري الذي قاد المطية «تكريم»، ليحرز الميدالية الذهبية، بعدما قطعت المطية الشوط في زمن قدره 3:04:39 دقيقة، بينما كانت الميدالية الفضية من نصيب عبد المجيد حمود من المنتخب اليمني الذي قاد المطية «عبور»، والميدالية البرونزية لسعيد عبد الله سعيد المهيري من المنتخب الإماراتي.

وتوج غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، بحضور عبد الله المهيري الفائزين بميداليات وكؤوس البطولة الآسيوية.







