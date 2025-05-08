فوز سالم عبدالرحمن وروضة السركال في آسيوية «أساتذة الشطرنج»



العين (وام)

شهدت بطولة آسيا الفردية لشطرنج الرجال والسيدات - لفئة «الأساتذة»، فوز البطل سالم عبدالرحمن علي الإندونيسي تاريجان جلبرت، والبطلة روضة السركال على أناة بنت علي العيسائية لاعبة المنتخب العماني، وتعادل اللاعب عمران الحوسني مع الروسي جوجانوف أليكسي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الشطرنج ونادي العين للشطرنج، بإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.

كما تعادل راشد الحمادي مع الهندي مايناك تشكاربوركي، وخسر عمر نعمان، من الإيراني موفاهيد سينا، كما خسرت زينب درويش المعمري من الروسية كاترينا دونتوشينكو، ومريم عيسى من الروسية مارجيتا بوتابوفا، بينما تعادل الهندي نيهال سارين، المصنف الأول مع الفلبيني بايلو بربسبينا.

من جانب آخر تشهد البطولة مجموعة من الفعاليات المصاحبة، من بينها محاضرات مفتوحة في رياضة الشطرنج بعنوان «الشطرنج للجميع»، و«الذكاء الاصطناعي»، ورحلات للمعالم السياحية في مدينة العين.

ويقود التحكيم في البطولة الحكم الدولي، جوكابومار، ويعاونه سلمان الطاهر، نائب رئيس الحكام لقسم الرجال، وموزه المعمري، نائب رئيس الحكام لقسم السيدات.

حضر فعاليات المنافسات هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ودينيس كراييف، رئيس أكاديمية انتليكت الدولية للشطرنج.

وقالت موزة المعمري إن هذه المشاركة تعد إضافة نوعية ومهمة لمسيرتها التحكيمية، موضحة أنها تضطلع بأدوار عدة من بينها التأكد من جاهزية قاعة اللعب، وصحة مشاركة اللاعبين، وتوزيع المهام على الحكام، ومراجعة القوانين معهم، والتأكد من اللعب النظيف، بالتنسيق مع رئيس لجنة الحكام.