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الرياضة

مبادرة إماراتية لتأسيس اتحاد خليجي للتزلج

مبادرة إماراتية لتأسيس اتحاد خليجي للتزلج
8 مايو 2025 21:24

 
فيلامورا (وام)

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قدمت الإمارات مقترحاً بتأسيس اتحاد خليجي للتزلج، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للتزلج، التي جرت في مدينة فيلامورا بالبرتغال، بهدف تعزيز تطور الرياضات الشتوية في المنطقة.
ولاقت المبادرة، ترحيباً واسعاً من أعضاء الاتحاد الدولي، الذين أبدوا دعمهم لتأسيس الاتحاد، لما يحمله من آفاق واعدة لتطوير رياضة التزلج خليجياً.
وتشارك الإمارات في الاجتماعات، التي افتتحت 5 مايو الجاري وتختتم اليوم، بوفد من اتحاد الرياضات الشتوية، بصفتها عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي منذ عام 2021، وهي العضوية التي أسهمت في استضافة الدولة للبطولة الدولية للتزلج 3 سنوات متتالية في «سكي دبي»، بمشاركة أكثر من 48 دولة.
وشهدت اجتماعات الاتحاد الدولي أيضاً، تنظيم النسخة الثانية من ندوة «سد الفجوات: بناء قيادة رياضية شاملة»، التي ركزت على حماية التنوع البيولوجي أحد محاور الاستدامة في الرياضة، بمشاركة ممثلين عن 35 اتحاداً وطنياً، وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارات في دعم رياضات التزلج خليجياً ودولياً.

الإمارات
اتحاد الرياضات الشتوية
البرتغال
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