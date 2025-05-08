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الرياضة

وفاة لاعب في حادث سير

وفاة لاعب في حادث سير
8 مايو 2025 21:28

 
كاستر (أ ب)

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لقي لاعب الرجبي الفيجي جوزايا رايسوكي، الحائز على ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس العام الماضي، حتفه في حادث سير، عن عمر يناهز 30 عاماً، وفقاً لما أعلنه نادي كاستر للرجبي الذي يلعب ضمن صفوفه.
وذكرت تقارير إخبارية أن رايسوكي كان في طريقه إلى التدريب عندما صدمه قطار، وأصدر نادي كاستر أولمبيك بياناً على موقعه الإلكتروني، ذكر فيه: «يشعر النادي بالحزن الشديد، بقلوب يملؤها الحزن، تلقينا نبأ وفاة لاعبنا جوزايا رايسوكي في حادث سير».
وأضاف البيان «عائلة نادي كاستر بأكملها في حالة حزن شديد لهذا الخبر المروع، كان جوش عضواً في النادي منذ عام 2021، كان زميلاً رائعاً، محبوباً من الجميع، بمن فيهم مشجعو كاستر الذين ساندوه، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلته وأحبائه».
يذكر أن رايسوكي كان ضمن فريق فيجي الفائز بالميدالية الفضية في سباعيات الرجبي بأولمبياد باريس عام 2024.

الرجبي
فيجي
باريس
أولمبياد باريس 2024
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