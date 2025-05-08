811 لاعباً في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين بالفجيرة



الفجيرة (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أُقيم في فندق البحر بإمارة الفجيرة، المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن تفاصيل استضافة بطولة العالم للتايكواندو للناشئين الفجيرة 2025، والتي تقام من 10 إلى 14 مايو الجاري، بمشاركة أكثر 811 لاعباً ولاعبة من 93 دولة.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي، استعراض الجدول الزمني الكامل لبطولة العالم للتايكواندو للناشئين - الفجيرة 2025، والذي يتضمن تنظيم تدريبات المنتخبات المشاركة والحكام، تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية.

كما تم تسليط الضوء على جاهزية المرافق المخصصة لاستقبال الوفود، بما في ذلك صالة المنافسات الرئيسة المزودة بأحدث أنظمة التحكيم الإلكتروني والتقنيات السمعية والبصرية، إلى جانب مناطق الإحماء، وقاعات التدريب، وعيادات الدعم الطبي.

وقدمت اللجنة المنظمة، عرضاً تفصيلياً حول الجوانب التنظيمية والفنية، شمل خطط النقل والإقامة والتغذية، وخدمات الدعم اللوجستي، مؤكدة التزامها الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو، لضمان تنظيم حدث رياضي عالمي يعكس أعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو وعضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن استضافة بطولة العالم للتايكواندو للناشئين في الفجيرة تأتي امتدادًا لرؤية سمو ولي عهد الفجيرة نحو تعزيز مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات تسير وفق أفضل المعايير لضمان تنظيم بطولة استثنائية تعكس الصورة المشرفة لدولة الإمارات.

وأضاف: «نحن فخورون بهذا الإنجاز، وسنعمل مع كافة الشركاء لضمان نجاح الحدث بكل المقاييس».

وقال نادر أبو شاويش، مدير البطولة: «نفخر بتنظيم هذا الحدث، والذي يسهم في تطوير مستوى اللاعبين المحليين من خلال احتكاكهم بأبطال العالم، ونهدف من خلال البطولة إلى تقديم تجربة رياضية فريدة للضيوف، وإبراز الطاقات الشابة في الدولة.

وتُقام البطولة هذا العام عبر 10 فئات وزنية لكل من الذكور والإناث، حيث تتراوح الأوزان في فئة الذكور من أقل من 33 كجم إلى أكثر من 65 كجم، وفي فئة الإناث من أقل من 29 كجم إلى أكثر من 59 كجم.

كما يُعقد على هامش البطولة الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو في التاسع من مايو، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها إسناد تنظيم بطولات عالمية مستقبلية.