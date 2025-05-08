عبدالله المهيري رئيساً لـ«آسيوي سباقات الهجن» بالتزكية

أبوظبي (الاتحاد)

وجَّهت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، التي عقدت في أبوظبي، برقيات شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهم الكبير لرياضات الهجن، وإلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، عبدالله مبارك المهيري، رئيساً للاتحاد «رئيس المكتب التنفيذي» بالتزكية، ليحتفظ بمنصبه لدورة ثانية على التوالي تمتد من مايو الحالي وحتى مايو 2029، كما تم انتخاب الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، النائب الأول للرئيس، والشيخ سعيد الغفيلي، النائب الثاني للرئيس، و4 أعضاء لعضوية المكتب التنفيذي، هم علي محمد بخيت العقيلات، وعلي بن محمد الفاضل المري، وحيدر خان عباس لاهري، وباترديني تشاندماني، ممثلة عن المرأة.

وكانت الجمعية عقدت بنصاب مكتمل، وحضرها 15 من الأعضاء، هي بجانب الاتحاد الإماراتي المضيف، السعودية، البحرين، إيران، العراق، الأردن، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، منغوليا، عُمان، باكستان، فلسطين، سوريا، اليمن.

ووافقت الجمعية العمومية على تكليف رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن بتعديل شعار الاتحاد، ليتضمن اثنين من الهجن، أحدهما براكب بشري، والآخر براكب آلي.

وتم اعتماد إقامة البطولة الآسيوية الأولى لسباقات الهجن، بمدينة أبوظبي، وتوجيه الشكر إلى الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن على رعايته البطولة، والتي شُكل مكتب تنفيذي لإدارتها، برئاسة حمد الشامسي، وله الحق في اختيار الأعضاء لإدارة البطولة وتنظيمها، كما تم اعتماد لائحتها، وستكون من 3 أشواط «راكب بشري زمول وثنايا جعدان للرجال»، و«راكب بشري ثنايا جعدان حول وثنايا أبكار للسيدات»، و«راكب بشري زمول وثنايا جعدان حول وثنايا أبكار للرجال».

وأكدت عمومية الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، الاستعداد الفني لجميع منتخبات الاتحادات الأعضاء، للظهور، بما يليق بما تلقاه رياضة الهجن من اهتمام ومتابعة في القارة الآسيوية، في الألعاب القارية بالبحرين 2025، وتوجيه الشكر للجنة الأولمبية البحرينية لسعيها لإدراج سباقات الهجن في «الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب»، كما أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم للجهود الحثيثة للمجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحاد الدولي للهجن، واللجنة المنظمة للدورة.

وحثت الجمعية العمومية، الأعضاء المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025)، على الاستعداد الجيد والظهور بشكل يعكس الاهتمام، الذي تجده رياضة الهجن في القارة، وتم توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لإدراج مسابقة الهجن في «ألعاب التضامن»، بجانب تقدير جهود اتحاد التضامن الإسلامي الاتحاد الدولي للهجن واللجنة المنظمة للألعاب.

وبعد الاطلاع على مشروع رزنامة الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن موسم 2025-2026، قررت الجمعية العمومية توجيه الشكر إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، على دعمه اللامحدود للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، وعلى مبادرة الاتحاد الإماراتي بتحمل نفقات جميع الفعاليات التي يستضيفها.

وتم اعتماد رزنامة الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن موسم 2025-2026، وتتضمن البطولة الآسيوية الأولى لسباقات الهجن (أقيمت أمس في الوثبة بأبوظبي)، أشواط الهجانة الآسيوية المفتوحة، ضمن مهرجان جائزة زايد الكبرى في الوثبة بأبوظبي (نوفمبر 2025)، أشواط الهجانة الآسيوية المفتوحة، ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اللبسة (ديسمبر 2025)، الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد، والبطولة الآسيوية الثالثة في أبوظبي (مايو 2026).