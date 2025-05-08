برعاية منصور بن زايد.. 171 خيلاً تشارك في كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بالمغرب

الرباط (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق اليوم بالمملكة المغربية الشقيقة الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بنسخته الثانية.

وتقام الفعاليات على مدار 3 أيام، في المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، وتتضمن منافسات الأمهار بعمر سنة، والمهرات بعمر سنة، والأمهار بعمر 2 و3 سنوات، والمهرات عمر 2 و3 سنوات، والأفراس، والفحول، بمشاركة 171 خيلاً تعود لنحو 52 مالكاً من مختلف أنحاء المملكة المغربية، التي تملك سجلاً متميزاً في أنشطة الخيل العربية، لا سيما مسابقات جمال الخيل. ويعد «المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن»، الذي تأسس في 2013، بالرباط، أول مؤسسة مخصصة للفروسية بالمغرب، وجاء بناؤه ليهتم بتأهيل الشباب والعاملين في قطاع الفروسية، في مختلف المهن المرتبطة بالفروسية، إضافة إلى استضافة الفعاليات الوطنية والدولية التي تقام في مجال الفروسية.

وتشمل النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية 10 جولات، تقام في مختلف قارات العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، حيث تمت إضافة بطولات جديدة لتحقيق المزيد من الوصول لمختلف الملاك والمربين للخيول العربية في العالم.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من سلسلة بطولات قوية وفريدة من نوعها، تهدف إلى تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور دولة الإمارات في الاهتمام بالخيول العربية، والحفاظ على مكانتها المتميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

وكانت أستراليا استضافت أولى جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية من 31 يناير إلى 2 فبراير الماضي، بينما استضافت مملكة البحرين البطولة الثانية 1 و 2 مايو الجاري، ومن المنتظر أن تقام الجولة الرابعة في الصين 17 يوليو 2025، وتعود من جديد الجولات إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تقام الجولة الخامسة في سلطنة عُمان في الأول من أغسطس، في حين تستضيف بولندا أولى الجولات الأوروبية من خلال البطولة السادسة 8 أغسطس، وتليها الجولة السابعة التي تقام في بلجيكا 30 أغسطس، فيما تقام الجولة الثامنة في الولايات المتحدة الأميركية في 11 سبتمبر، وتستضيف الأرجنتين الجولة التاسعة 18 سبتمبر، قبل أن تختتم النسخة الثانية من كأس الإمارات للخيل العربية بالجولة العاشرة والأخيرة في إيطاليا 8 نوفمبر المقبل.