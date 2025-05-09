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الرياضة

«يوروبا ليج» ينقذ «الموسم الكارثي» لـ«اليونايتد»

«يوروبا ليج» ينقذ «الموسم الكارثي» لـ«اليونايتد»
9 مايو 2025 10:27

 
علي معالي (أبوظبي)

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من المنتظر حصول مانشستر يونايتد على 36.4 مليون يورو «30.1 مليون جنيه إسترليني»، جوائز مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وبعد إياب نصف النهائي أمام أتلتيك بلباو، يحصد «الشياطين الحمر» 6 ملايين جنيه إسترليني، بفضل الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، والمهم في الإنجاز أن التأهل أنقذ «اليونايتد» من الموسم الكارثي محلياً، خاصة على صعيد الدوري الإنجليزي، بل إن تتويجه بالبطولة يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل. 
وبحسب نظام جوائز الاتحاد الأوروبي، يحصل كل فريق يشارك في تصفيات «يوروبا ليج» على 3.6 مليون جنيه إسترليني، وتبلغ المكافأة 380 ألف جنيه إسترليني عن كل فوز، و126 ألف جنيه إسترليني، في حال التعادل، وترتفع مكافأة الفوز إلى 505 آلاف جنيه إسترليني، في «الأدوار الإقصائية». 
وعندما يتعلق الأمر بدور الـ 16، ترتفع قيمة الجوائز بدرجة كبير، حيث تحصل الفرق التي تخرج من هذه المرحلة على 1.47 مليون جنيه إسترليني، بالنسبة للفرق التي تتوقف مسيرتها عند ربع النهائي، تصل القيمة إلى 2.11 مليون جنيه إسترليني، وينال البطل 11 مليون جنيه إسترليني، والوصيف على 5.9 مليون جنيه إسترليني. 

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