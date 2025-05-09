أنتوني مرشح لميداليتين ذهبيتين في أوروبا!



علي معالي (أبوظبي)



سجل البرازيلي أنتوني سانتوس هدفاً، أسهم في تعادل ريال بيتيس الإسباني 2-2 مع فيورنتينا الإيطالي، وبالتالي حجز تذكرة العبور إلى نهائي المؤتمر الأوروبي، بنتيجة إجمالية 4-3، من جانب آخر تأهل مانشستر يونايتد، الذي لعب له أنتوني إلى نهائي الدوري الأوروبي أيضاً، بعد فوزه على أتلتيك بلباو، ذهاباً وإياباً في نصف النهائي،

وتسمح لوائح الاتحاد الأوروبي للاعب بالحصول على الميدالية الذهبية من بطولتين مختلفتين.

وإذا حدث ذلك، يصبح أنتوني أول لاعب في التاريخ يفوز ببطولتين أوروبيتين في موسم، قبل انتقاله إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، شارك النجم البرازيلي في 4 مباريات مع مانشستر يونايتد في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وانتقل إلى ريال بيتيس، ولعب معه 8 مباريات «680 دقيقة» في المؤتمر الأوروبي، وسجل 4 أهداف.

وبالإضافة إلى أنتوني، يمكن للمدرب إريك تين هاج أيضاً الحصول على ميدالية إذا فاز مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، وبحسب قواعد منظمي البطولة، يحصل الفريق الفائز على 50 ميدالية، ويمكن منحها لأي فرد، بما في ذلك الموظفون الذين لم يعودوا يعملون في النادي.

ويلتقي ريال بيتيس في النهائي أمام تشيلسي 29 مايوو في حين يلعب قبلها مانشستر يونايتد مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي 21 مايو.