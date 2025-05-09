مانشستر يونايتد وتوتنهام.. «النهائي الأسوأ»!



علي معالي (أبوظبي)



حدث تاريخي ينتظر مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي 21 مايو الجاري، ليس لأنهما يلتقيان في ختام البطولة فقط، ولكن لموقع الفريقين بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل «اليونايتد» المركز الخامس عشر، وتوتنهام المركز السادس عشر.

وإذا احتفظ مانشستر يونايتد وتوتنهام بموقعيهما الحاليين في «البريميرليج» بنهاية الموسم، تكون المرة الأولى التي يفوز فيها فريق باللقب القاري، وهو يحتل مركزاً متواضعاً محلياً.

وبحسب بيانات «أوبتا»، فإنه منذ إعادة تسمية البطولة إلى الدوري الأوروبي موسم 2009-2010، لم يصل أي فريق يحتل مرتبة أقل من المركز 14 في الدوري المحلي إلى النهائي، أو يفوز باللقب، في جميع مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي منذ بداية القرن الـ21.

فاز إشبيلية «المركز الثاني عشر في الدوري الإسباني» بالدوري الأوروبي عام 2023، بينما خسر فولهام «المركز الثاني عشر أيضاً في الدوري الإنجليزي» النهائي في عام 2010، وعندما فاز وستهام بدوري المؤتمرات عام 2023، احتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي في ذلك الموسم.