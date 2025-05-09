بوستيكوجلو يشيد بـ «انضباط» توتنهام



لندن (د ب أ)



تحدث أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن «سعادته وفخره»، بالطريقة التي نفذ بها اللاعبون خطة اللعب للفوز على بودو جليمت النرويجي، والتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكرر توتنهام تفوقه على بودو جليمت، بعدما تغلب عليه 2- صفر في عقر داره، بإياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، بعدما انتهى لقاء الذهاب، الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي، بفوز فريق بوستيكوجلو 3-1، ليصعد عن جدارة للنهائي، الذي يقام في 21 مايو الجاري بمدينة بلباو الإسبانية، حيث يلاقي مانشستر يونايتد في مواجهة إنجليزية خالصة.

وبعد الفوز في لقاء الذهاب على بودو جليمت، كان الفريق النرويجي بمثابة خطوة نحو المجهول، حيث لعب توتنهام ضد فريق معروف بأدائه على أرضية اصطناعية في ملعب (أسبميرا).

لكن أداء لاعبي توتنهام كان ينضح بالسيطرة والانضباط، حيث حرص اللاعبون على عدم تفويت فرصة الوصول إلى نهائي أوروبي كبير، وأعاق ضغط الفريق الأبيض الدفاعي أسلوب بودو في اللعب من الخلف، ولم يسمح لأصحاب الأرض بالاستقرار، بل كان الفريق الإنجليزي الأكثر امتلاكاً للكرة.

وعلق بوستيكوجلو على تأهل توتنهام قائلاً: «أرى أن الأمر يتعلق أولاً بالفخر بجهود اللاعبين والجهاز الفني، أعتقد أنهم كانوا رائعين، مستعدين جيداً، منضبطين، منظمين، كما ينبغي، لأنه ملعب صعب اللعب فيه».

وأضاف المدرب الأسترالي: «كنا ندرك ذلك، لديهم سجل رائع على أرضهم، لكن طريقة تعاملهم مع كل شيء كانت رائعة، لذا، فإنني أشعر بفخر وفرح كبيرين، لأننا نعرف ما يعنيه ذلك لجماهيرنا».

وأوضح في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لتوتنهام: «كان هناك بضع مئات من الجماهير هنا، ولن ينسوا ذلك، والآلاف في الوطن منحناهم الآن بعض الأمل، شيئاً يحلمون به، ونتطلع الآن للأسبوعين المقبلين ونستعد لمباراة كبيرة». وتحدث بوستيكوجلو عن كيفية نجاح فريقه في الأداء التكتيكي، وخاصة في الضغط، حيث قال: «أعتقد أن سر مواجهتهم هنا كما تعلمون، إنهم يحبون اللعب بإيقاع سريع، فهم معتادون على هذا النوع من الملاعب، ويحاولون استغلال أي شكوك من جانب الخصم». وتابع: «ضغطنا لا يضاهى، وكان علينا أن نكون أكثر حزماً في هذا الجانب، كان اللاعبون منضبطين للغاية، وفي بعض الأحيان، حتى لو لم نكن نستحوذ على الكرة، كنا نعيق إيقاعهم، ولم نسمح لهم بالدخول إلى نصف ملعبنا بأي استحواذ واضح، لذا، والفضل يعود للاعبين، فقد كانوا مستعدين جيداً، لكنهم نفذوا المهمة ببراعة».

وتطرق المدرب الأسترالي إلى الحديث عن لقاء مانشستر يونايتد في النهائي، حيث قال: «نعم، ستكون مواجهة مثيرة ورائعة، بغض النظر عن النادي الذي تلعب فيه، فهذه الفرص لا تتاح لك كثيراً، لذا يتعين عليك استغلالها على أكمل وجه».

وشدد بوستيكوجلو في نهاية حديثه: «أمامنا أسبوعان للتحضير لها، ومن المتوقع أن تكون مباراة رائعة، ومن الواضح أنها تمنح جماهيرنا بعض الأمل الآن في قدرتنا على تحقيق إنجاز مميز هذا العام».

ويأمل كلا الفريقين في الفوز باللقب القاري هذا العام، لمصالحة جماهيرهما، التي شعرت بخيبة كبيرة، بعد نتائجهما المحبطة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر بترتيب المسابقة العريقة، برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة أمام توتنهام، صاحب المركز السادس عشر، قبل خوضهما مبارياتهما الثلاث الأخيرة.

يذكر أن الفائز باللقب سوف يشارك ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما سيلعب في السوبر الأوروبي مطلع الموسم المقبل مع الفائز من نهائي المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، الذي يقام بين إنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.