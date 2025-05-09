مدرب مانشستر يونايتد «متوتر» بسبب نهائي «يوروبا ليج»!

لندن (د ب أ)



أثنى روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالصعود المستحق لفريقه للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب اجتيازه عقبة أتلتيك بلباو الإسباني في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وجاء تأهل مانشستر يونايتد للمباراة النهائية، التي تقام بملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو 21 مايو الجاري، عن جدارة واستحقاق، عقب فوز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 7-1 على نظيره الباسكي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعقب فوز يونايتد 3 - صفر ذهاباً في معقل أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي، وجد الفريق الأحمر نفسه متأخراً صفر-1 بعد نهاية الشوط الأول، قبل أن يقلب الطاولة على الضيوف، عقب تسجيله 4 أهداف في غضون 19 دقيقة خلال الشوط الثاني.

وأحرز ماسون ماونت هدفين، فيما سجل لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاسيميرو والمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند هدفاً لكل منهما، ليواصل العملاق الإنجليزي مشواره في البطولة، بعد تأهله للمباراة النهائية.

وصرح أموريم للقناة الرسمية لمانشستر يونايتد عقب المباراة، التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد): «هذا أقل ما يمكننا فعله لهؤلاء المشجعين، على كل الدعم الذي قدموه لنا في هذا الموسم الصعب، لكنني أشعر بالتوتر بالفعل بسبب النهائي، لأنه إذا لم نفز باللقب، فإن هذا سيعني عدم قيامنا بأي شيء في النهاية».

وعما إذا شعر ببعض التوتر في اللقاء، رد أموريم: «نعم، قليلاً لأننا في الشوط الأول استقبلنا هدفاً، مررنا ببعض التمريرات السريعة، وسنحت لأليخاندرو جارناتشو فرصة لإيقاف زخم الخصم».

وتابع: «لم نفعل ذلك، لكنني سأقول إنني لم أكن خائفاً، بل كنت قلقاً، لا أخاف مطلقاً، شعرت بأن هناك بعض المواقف، وبعض التمريرات السريعة التي تمكنا من خلالها من التسجيل، أحسست في الشوط الثاني، بتفاؤل أكبر».

وأكد أموريم في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي ليونايتد: «كانت النتيجة مبالغاً فيها حقاً، إذا نظرت إلى مباراتي الذهاب والإياب ستجد أن النتيجة الإجمالية لا تظهر مدى صعوبة المواجهة، وكنا محظوظين بعض الشيء في مباراتي قبل النهائي، إذا نظرتم إلى المباراتين، يمكن لأي شخص أن يفهم، حتى في ظل كل الظروف، كنا نستحق الفوز، كانت مواجهة صعبة، وكنا نتوقع ذلك».

وقال: «إنهم جيدون للغاية في التعامل مع الكرة، حتى من دون الأخوين وليامز، فهم دائماً فريق خطير، عانينا قليلاً، خاصة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، إذا نظرتم إلى النتيجة، ستعتقدون أنها مواجهة سهلة، لكنها لم تكن كذلك، أعتقد أننا نستحق التأهل للنهائي».

وتطرق أموريم للحديث عن أداء مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، الذي يختلف كثيراً عن المستوى الباهت الذي يقدمه الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وقال مدرب يونايتد: «إنها مسابقة مختلفة، والمنافسون مختلفون، وأعتقد أن اللياقة البدنية مهمة، نشعر براحة أكبر في هذا النوع من اللقاءات، أرى أن تلك المباريات مختلفة تماماً».

وعن المواجهة المرتقبة مع توتنهام في النهائي، صرح أموريم: «أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة حقاً، ستكون حماسية بعض الشيء لأن كلا الفريقين يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ويرغبان في الفوز».

وشدد «الفريقان يلعبان في نفس الدوري، ويعرفان بعضهما البعض، هذا يعني الكثير، ليس فقط لنا، ولكن أيضا لتوتنهام، هذا يعني الكثير، ليس فقط لي، ولكن أيضا لأنجي بوستيكوجلو، بعد هذا الموسم».

ألمح أموريم «إنها مباراة حاسمة، وأعرف أنها ستكون صعبة على جماهير بلباو لأنهم أرادوا خوض النهائي على ملعبهم، بالنسبة لجميع لاعبي فريقنا، من المهم أن نقدم شيئاً لجماهيرنا هذا الموسم».

وعن سعي توتنهام للفوز الرابع على مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات هذا الموسم، قال أموريم: «أولاً، إذا وضعنا الاحتمالات في الاعتبار، فمن الصعب على أي نادٍ أن يخسر 4 مباريات متتالية، لذا لا يمكننا التفكير بهذه الطريقة، أعتقد أننا بحاجة إلى قائمة متكاملة، هذا مهم».

واختتم أموريم حديثه قائلاً: «ينبغي لنا دراسة المباراة جيداً، ثم نحتاج إلى قليل من الحظ، يجب علينا أن نكون حاسمين في تلك المباراة».

يذكر أن توتنهام فاز 3- صفر على مانشستر يونايتد في عقر داره بالدوري الإنجليزي في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتصر 4-3 في ديسمبر الماضي، بدور الثمانية لكأس الرابطة في العاصمة البريطانية لندن، التي شهدت فوز الفريق الأبيض 1- صفر في آخر مواجهة بين الناديين بالدوري المحلي في فبراير الماضي.