أحمد بن حمدان يتوِّج الفائزين في بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد

أبوظبي (وام)

توَّج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين في بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2025.

واختُتِمَت الفعاليات بحفل كبير أُقيم في مجلس البطين في أبوظبي، تُوِّج خلاله الفائزون في بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد، وبطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات، إضافة إلى توزيع جوائز الموسم وتكريم الرعاة والداعمين.

وشهدت بطولات أبوظبي الكبرى لعام 2025، التي شملت بطولة الظفرة، خلال الفترة من 10 - 12 يناير الماضي، وبطولة أبوظبي، خلال الفترة من 4 - 6 أبريل الماضي، وبطولة ياس، خلال الفترة من 25 -27 أبريل، وبطولة المغيرة التي أقيمت، خلال الفترة من 2 - 4 مايو الجاري، مشاركة أكثر من 6150 بحّاراً و1195 قارباً، واصطاد المتسابقون 462 سمكة كنعد بإجمالي وزن تجاوز 7250 كجم، وبلغت قيمة الجوائز أكثر من 4.2 مليون درهم، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث الرياضي الفريد.

وعُرِض خلال الحفل الختامي فيديو يُبرِز الفعاليات الأربع، ويُسلِّط الضوء على أبوظبي كوجهة رياضية وتراثية رائدة، فيما تم خلال الحفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجين الذين قدَّموا دعماً كبيراً في تنظيم البطولات، ومن بينهم أدنوك، وأبوظبي البحرية، ومجموعة مير، والظفرة للخدمات الفنية، وشركة أبوظبي للإعلام، وسوزوكي مارين، وياماها، وديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، والحرس الوطني، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، والمركز الوطني للأرصاد، ومجالس أبوظبي.

كما تم تكريم الفائزين في بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد 2025، حيث فازت زينب سعيد بالمركز الأول في فئة السيدات، تلتها مريم المهزع في المركز الثاني، وعائشة الحمادي في المركز الثالث، أمّا في فئة الرجال، فقد حقَّق علي الشحي المركز الأول، وحلَّ محمد عيسى الشامسي في المركز الثاني، وخميس الجنيبي في المركز الثالث.

كما تم تكريم الفائزات في بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد، حيث فازت أسماء الريسي بالمركز الأول، ونور المردع بالمركز الثاني، وحلَّت حسناء الحمادي ثالثة.وتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الموسم، حيث حصلت موزة الحمادي على سيارة نيسان باترول، بعد تحقيقها أعلى مجموع نقاط في البطولات، إضافة إلى قارب القمزي مارين و 50 ألف درهم نقداً مقدَّمة من شركة أبوظبي للإعلام، بعد اصطيادها أكبر سمكة كنعد بوزن 34.07 كجم في بطولة أبوظبي.

وحصل سعيد الرميثي على سيارة نيسان باترول، بعد تحقيقه أعلى مجموع من النقاط في البطولات، وكُرِّم فارس علي المزروعي بجائزة قارب الظفرة مارين، و50 ألف درهم نقداً بعد اصطياده أكبر سمكة كنعد بوزن 34.35 كجم في الجولة الثانية من البطولات.

وتقدَّم عبيد خلفان المزروعي، رئيس اللجنة المنظِّمة لبطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2025، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، على رعايتهم الكريمة للبطولات، ما أسهم في نجاحها وتقديمها في أبهى صورة.

وثمن المزروعي جهود جميع المشاركين والحكّام والرعاة والشركاء، في إنجاح موسم 2025 من بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، متمنياً للجميع مزيداً من النجاحات في المواسم المقبلة.

من جانبه، أشار راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للإعلام، إلى أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الموروث البحري والصيد التقليدي، مؤكِّداً التزام «أبوظبي للإعلام» بدعم مختلف الرياضات التراثية الأصيلة في الدولة، ونقلها إلى الجمهور بأسلوب احترافي يليق بأصالتها، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للشركة في تقديم محتوى هادف يُجسِّد قِيم الهُوية الإماراتية، ويصون الموروث الوطني العريق.

وأضاف القبيسي أن الجائزة المقدَّمة من قناة ياس تعكس حِرص القناة على دعم الرياضات التراثية الأصيلة في الدولة، بما ينسجم مع جهودها الرامية إلى صون تراث الإمارات البحري، وتعزيز حضوره في المشهدين المجتمعي والإعلامي.