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الرياضة

سباق دلما التاريخي يستقطب 120 محملاً شراعياً

سباق دلما التاريخي يستقطب 120 محملاً شراعياً
9 مايو 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي الثامن للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الذي يُعد الأضخم والأطول والأعلى جوائز على مستوى الدولة والمنطقة، وينطلق ضمن فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان سباق دلما التاريخي، ويُنتظر أن يستقطب السباق أكثر من 120 محملاً شراعياً من مختلف إمارات الدولة، في ظل الزخم المتواصل الذي يصاحب السباق في كل دورة، والدعم الكبير الذي يحظى به من القيادة الرشيدة.
وينظم المهرجان هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في جزيرة دلما 16 مايو الجاري، وتستمر إلى الأول من يونيو.
وينطلق السباق من جزيرة دلما التاريخية مروراً بثماني جزر، هي صير بني ياس، غشة، أم الكركم، الفطاير، البزم، الفيي، مروح، جنانة، وصولاً إلى نقطة النهاية على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة.
وشرعت اللجنة المنظمة في تنفيذ خطة تنظيم السباق وفق الترتيبات المعتمدة، واستقبال طلبات التسجيل للمشاركة عبر موقع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث حددت البرنامج الخاص بالإجراءات الفنية واللوجستية للمحامل المشاركة، وفق اللوائح والقوانين والضوابط التي سيتم إرسالها للملاك والنواخذة.
وستكون الانطلاقة من جزيرة دلما التاريخية، وصولاً إلى شاطئ المغيرة، في رحلة بحرية تراثية تمتد لأكثر من 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلومتراً، تحاكي مسارات الإبحار القديمة التي ارتبطت بالتاريخ البحري لأهل الإمارات.
ويحمل اللقب المحمل «حشيم 199» لمالكه سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، حيث فاز بسباق الدورة السابعة العام الماضي، الذي شهد مشاركة 122 محملاً على متنها أكثر من 3 آلاف بحار.
ويكتسب السباق احتفالية بتراث الأجداد والآباء، ويبرز القيم التي ارتبطت بحياة البحر، من خلال مشاركة نخبة النواخذة والبحارة من مختلف الأجيال، وسط تجهيزات تنظيمية متكاملة تضمن أعلى معايير السلامة والتوثيق والاحترافية.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان دلما التاريخي
المحامل الشراعية
هيئة أبوظبي للتراث
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
مجلس أبوظبي الرياضي
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