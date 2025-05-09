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الرياضة

منتخب الجودو يبدأ النزال في «أستانا جراند سلام»

منتخب الجودو يبدأ النزال في «أستانا جراند سلام»
9 مايو 2025 12:21

 
أستانا (الاتحاد)

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يدشن ناجي يزبيك مشوار منتخب الجودو، في بطولة أستانا جراند سلام التي يستضيفها اتحاد طاجكستان، بمشاركة 358 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، وجوائزها 154 ألف يورو، وذلك ضمن بمنافسات الوزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم، بعد تصعيده من وزن الخفيف تحت 66 كجم، سعياً لحصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد «لوس انجلوس 2028».
وجاء قرار تصعيد ناجي يزبيك، بناءً على رغبة الجهاز الفني، ويخوض «نزال» السبت، في الدور التمهيدي أمام جاك يونيزوكا بطل أميركا الشاب الفائز بالميدالية الفضية في دورة ألعاب عموم أميركا للناشئين لعام 2021، والبرونزية في بطولة العالم للناشئين لعام 2022 في الإكوادور، وهو ابن بطل الجودو نيكولا يونيزوكا.
ووضعت قرعة البطولة أرام جريجوري في مواجهة إيجور مالكين، لاعب الاتحاد الدولي «فريق اللاجئين» الأحد، ويحتل ايجور المركز الرابع في تصنيف المجموعة، فيما يأتي جريجوري ثامناً.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة مواجهات مثيرة بين نخبة من ألمع نجوم الجودو، وفي مقدمتهم لاعبو منتخب كازاخستان الفائز بميداليتين ذهبيتين، ومثلهما من البرونز، في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ما يؤكد مكانتها الرائدة في عالم اللعبة، والتطلع إلى المستقبل، من خلال مشاركة أكثر من 160 ألف لاعب واعد في مراكز التدريب.
من جهة أخرى، منح قاسم توكاييف رئيس كازاخستان، ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي وسام «دوستيك» لمساهمته في تعزيز الجودو في كازاخستان، معلناً استضافة بطولة العالم في كازاخستان عام 2027. 

 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
طاجيكستان
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
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