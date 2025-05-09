6 مباريات حاسمة في «التوقيت الموحد» بـ«دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تُدشّن «الجولة 27» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة، بانطلاقة «التوقيت الموحد» للمباريات، حيث تُقام جميع لقاءات الجولة في الساعة السادسة و10 دقائق مساء السبت، ضمن مشهد تصاعدي ينتهي بإسدال الستار على المسابقة 30 مايو الجاري، بالإعلان عن البطل والوصيف المتأهلين إلى «دوري المحترفين» في الموسم الجديد 2025-2026، إلى جانب تحديد الفريق الثاني الهابط إلى «الثانية» برفقة فليتوود يونايتد «المنسحب».

وتتجه الأنظار في الجولة المرتقبة نحو سباق القمة المشتعل بين فرق الصدارة، دبا المتصدر «49 نقطة» من 23 مباراة، الظفرة الوصيف «47 نقطة» من 22 مباراة، الفجيرة والعربي ولكل منهما 42 نقطة «الأول من 22 مباراة، والثاني من 23 مباراة»، ويونايتد الخامس «41 نقطة» من 23 مباراة.

وتشهد الجولة 6 مواجهات تلعب جميعها في توقيت موحد، وتجمع دبا وحتا، الظفرة ويونايتد، الفجيرة ومصفوت، جلف يونايتد والعربي، الحمرية وجلف أف سي، الجزيرة الحمراء ومجد، ويغيب فريق الإمارات «السابع بـ30 نقطة من 24 مباراة» عن هذه الجولة بداعي الراحة.

يرفع دبا شعار «الحسم المبكر» عندما يستضيف حتا السادس «40 نقطة»، في مواجهة قوية يسعى من خلالها «النواخذة» للوصول إلى النقطة 52، بانتظار تعثر الفجيرة والعربي، ما قد يمنحه إحدى بطاقتي التأهل قبل جولتين من النهاية، ويملك حتا بدوره «بصيص أمل» في المنافسة، مدعوماً بفوزه في مواجهة الدور الأول 1-0.

في المقابل، يخوض الظفرة اختباراً صعباً أمام يونايتد على استاد حمدان بن زايد، في أول ظهور له منذ غيابه في الجولتين الماضيتين، بعد فوزه على الفجيرة 2-0 في «الجولة 24»، ويسعى «الفارس» لاستعادة الصدارة، بينما يتطلع يونايتد لتعزيز فرصه في المنافسة، مستنداً إلى فوزه ذهاباً 3-0.

ويستضيف الفجيرة الثالث ضيفه مصفوت الحادي عشر «24 نقطة»، وسط معنويات عالية، بعد الانتصار الكبير في الجولة الماضية على الإمارات، ويعوّل «الذئاب» على هدافه الفرنسي ساندر جمال، متصدر ترتيب الهدافين بـ19 هدفاً، لمواصلة الضغط على المتصدرين.

في مواجهة أخرى، يسعى العربي الرابع لتعويض خسارته أمام الحمرية، عندما يحل ضيفاً على جلف يونايتد التاسع «26 نقطة»، والذي استعاد توازنه بفوز ثمين على مصفوت في الجولة الماضية.

وفي صراع القاع، يواجه جلف أف سي متذيل الترتيب «7 نقاط» شبح الهبوط المباشر، حين يحل ضيفاً على الحمرية العاشر «25 نقطة»، ويحتاج جلف أف سي إلى الفوز فقط لتأجيل مصيره، نظراً لفارق النقاط الثمانية التي تفصله عن مجد الثالث عشر، والذي بدوره يلتقي مضيفه الجزيرة الحمراء.

ويُعد انتصار جلف أف سي الوحيد في الموسم الحالي أمام مصفوت بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة، بينما فشل في حصد الفوز خلال آخر 19 مباراة متتالية.



مباريات السبت



18:10 دبا – حتا

18:10 الظفرة – يونايتد

18:10 الفجيرة – مصفوت

18:10 جلف يونايتد – العربي

18:10 الحمرية – جلف أف سي

18:10 الجزيرة الحمراء - مجد



ترتيب الصدارة

دبا - 49 نقطة «23 مباراة»

الظفرة -47 نقطة «22 مباراة»

الفجيرة - 42 نقطة «22 مباراة»

العربي - 42 نقطة «23 مباراة»

يونايتد - 41 نقطة «23 مباراة»