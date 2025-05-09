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الرياضة

ألونسو مدرباً لريال مدريد

ألونسو مدرباً لريال مدريد
9 مايو 2025 12:57


مدريد (د ب أ)
ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الجمعة، أن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، سوف يخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم. 

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ومن المتوقع أن يوقع المدرب الإسباني عقداً لمدة ثلاث سنوات، وسوف يصحب ألونسو معه مساعديه سيباس باريا وألبرتو إنسيناس إلى مدريد.
ولم يصدر أي تأكيد من ليفركوزن، ولكن يشار إلى أن صحيفة ماركا مقربة من الفريق الملكي. وكانت تقارير إعلامية واسعة النطاق أفادت بأن ريال مدريد وأنشيلوتي قررا بالفعل الانفصال بعد خروج العملاق الإسباني من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وربما يصدر إعلان عن رحيل أنشيلوتي رسمياً بعد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بعد غد الأحد في حال خسارة ريال مدريد واقتراب تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم. ولا يزال من غير الواضح من سيقود ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية في يونيو القادم، حيث يبدو الاستعانة بمدير كرة القدم الاحترافية، سانتياجو سولاري، أحد الخيارات المطروحة، فيما سيتولى ألونسو المسؤولية في الموسم الجديد.
وتجنب ألونسو، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع ليفركوزن، وقاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس بألمانيا دون هزيمة الموسم الماضي، الرد على التساؤلات بشأن مستقبله مع ناديه الحالي أكثر من مرة. ومن المقرر أن يعقد ألونسو مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم الجمعة قبل لقاء الفريق المرتقب ضد بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني (بوندسليجا)، بعد غد الأحد.

 

تشابي ألونسو
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
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