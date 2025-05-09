«شارقة» بطلة تحدي «بري مونيا»



عصام السيد (أبوظبي)



أكدت المهرة الواعدة «شارقة» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف أي فاتريجانت، وقيادة ألكساندر جافلان، تطورها بفوز قوي في سباق تحدي «بري مونيا» للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم، بمضمار ضاحية جاباريت بفرنسا.

واجتمع للسباق 9 أمهار ومهرات عمر أربع سنوات فقط لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 17400 يورو، للخيول العربية الأصيلة، شكلت حلبة التحدي على الأرضية العشبية وسط حضور جماهيري غفير.

ودخلت المهرة «شارقة» المنحدرة من نسل «سراب»، والفرس «شهيرا» إلى السباق، بعد أن خاضت 3 سباقات حلت خلالها في المركز الثاني مرتين، خلال العام الماضي، قبل أن تأتي في المركز الحادي عشر خلال ظهورها الأول هذا العام.



ولم تتأخر «شارقة» في إثبات جدارتها في المشاركة الرابعة للفوز بالسباق، والذي يعُد مؤشراً جيداً بأن المهرة ستتطور أكثر خاصة على المسافة الأطول، واتسم السباق بالإثارة والتشويق، بعد دخل رباعي المقدمة في معركة «كسر عظم» في «الفورلنج» الأخير.

ورغم تدافع الخيول في المقدمة نجحت «شارقة» في فرض نفسها، لتتفوق بفارق 0.75 طول عن «بحور الشحانية» للشيخة ريم آل ثاني، فيما جاء ثالثاً بفارق نصف طول عن الثانية، المهر «عاكف» للخيالة العُمانية، فيما جاء رابعاً بفارق 0.75 طول المهر «لورد دو لاردوس» لفيليب منير، وسجلت «شارقة» زمناً 1:57:02 دقيقة.