تفاصيل الاتفاق مع تشابي ألونسو لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



في 25 مايو الجاري، يختتم ريال مدريد واحدة من أروع عصوره، حيث تُحفر إنجازات كارلو أنشيلوتي بحروف من ذهب في كتب كرة القدم، وليس فقط في سجلات النادي الملكي، وهو تاريخ اليوم الأخير للمدرب الإيطالي في قيادة «الميرنجي»، بعدما توصلت إدارة «الريال» إلى اتفاق مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لقيادة الفريق إلى 2028، بحسب صحيفة ماركا.

وتشمل حصيلة ألقاب أنشيلوتي مع ريال مدريد ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس العالم، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، في انتظار ما يحدث في موسم الدوري الإسباني الحالي، ليحقق المدرب 15 لقباً، متجاوزاً الرقم القياسي للأسطورة ميجيل مونيوز.

وفي 25 مايو، يودع ألونسو، ويبدأ ريال مدريد حقبة جديدة تحت قيادة تشابي ألونسو، واتفق أنشيلوتي وريال مدريد على وضع كل شيء جانباً تحسباً للفوز بلقب الدوري الإسباني، ولكن قبل ذلك، تحدثا ورتبا لوداع ودي للغاية يُتوَّج بتوديع حافل للمدرب الإيطالي.

وكشفت صحيفة ماركا أن الاتفاق تم بعد مباراة إقصاء دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، وعندها تحدث المدرب الحالي ومسؤولو ريال مدريد، واتفقوا على أن أفضل خيار هو انفصال الجميع، وحتى ذلك الحين، اقتصرت جهود مسؤولي ريال مدريد على استكشاف ودراسة سوق الانتقالات، حيث لعب تشابي ألونسو دوراً رئيساً في العديد من الصفقات.

وكان أنشيلوتي يدرك أن المنتخب البرازيلي ينتظره بفارغ الصبر، ومنذ تلك اللحظة، سرع الاتصالات التي بدأها، والتي تؤدي إلى توقيع اتفاقية في الأيام المقبلة، استعداداً لكأس العالم 2026، بصفته مدرباً لبطل العالم خمس مرات.

ويعرف تشابي ألونسو، الذي سيوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات، ريال مدريد الحالي تماماً، صحيح أنه ترك فالديبيباس عام 2019 ، وعندها قرر أن الوقت حان للانتقال إلى عالم كرة القدم الاحترافية، واختار سانسي وجهته، وهو الفريق الذي بقي فيه لثلاثة مواسم، قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن عام 2022 محققاً ثنائية الدوري والكأس في عام 2024، ولم يسبق لفريق مدينة الأسبرين أن فاز بالدوري الألماني، لكنه تمكن من إنهاء هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 موسماً متتالياً.