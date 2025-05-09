الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم يعادل إنجاز توخيل ومورينيو

أموريم يعادل إنجاز توخيل ومورينيو
9 مايو 2025 14:07


معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مدرب مانشستر يونايتد «متوتر» بسبب نهائي «يوروبا ليج»!
مدرب تشيلسي سعيد بطريقة التأهل


استعاد روبن أموريم نجمه في مسرح الأحلام، وأصبح ثاني مدرب يصل إلى نهائي أوروبي كبير في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، بعد مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو، وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو 4-1 في أولد ترافورد، 7-1 في مجموع المباراتين.
وبذلك يملك اليونايتد فرصة الوصول إلى مكان في دوري أبطال أوروبا، إذا فاز باللقب، وهو الأمر الذي لن يكون ممكناً بسبب موقعه في الدوري الإنجليزي (المركز 15). سيكون هذا بالتأكيد حلماً بالنسبة لروبن أموريم، الذي ترك سبورتينج في منتصف الموسم لمحاولة إنقاذ موسم اليونايتد، وأصبح أموريم أول مدرب يصل إلى نهائي أوروبي كبير في موسمه الأول مع نادٍ إنجليزي منذ توماس توخيل مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2020-21، والثاني على الإطلاق يفعل ذلك مع مانشستر يونايتد، بعد جوزيه مورينيو في الدوري الأوروبي 2016-2017.
وتقام المباراة النهائية 21 مايو الجاري في بلباو بإسبانيا، حيث يتنافس «الشياطين الحمر» على الكأس مع مواطنهم توتنهام الإنجليزي، الذي تغلب على بودو جليمت (5-1 في مجموع المباراتين)، يعاني مانشستر يونايتد وتوتنهام على المستوى المحلي هذا الموسم، حيث يحتلان المركزين الخامس عشر والسادس عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تأهل يونايتد إلى نهائي الأوروبي التاسع، والأول منذ نهائي الدوري الأوروبي 2020-2021، حيث خسر أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح، ويسعى الفريق للفوز بالدوري الأوروبي للمرة الثانية في 8 سنوات، بينما يسعى توتنهام لإنهاء انتظار دام 41 عاماً لتحقيق النجاح الأوروبي.
ويتطلع توتنهام إلى الفوز بأول لقب من نوعه منذ 17 عاماً، ويعتبر نفسه المرشح الأوفر حظاً للفوز في بلباو، بعد أن تغلب على يونايتد 3 مرات بالفعل هذا الموسم، فاز توتنهام 3-0 في أولد ترافورد، و1-0 على أرضه في الدوري الإنجليزي، كما فاز 4-3 في كأس الرابطة الإنجليزية.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
توتنهام
روبن أموريم
مورينيو
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
علوم الدار
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
اليوم 14:42
مدرب جيرونا يدخل المستشفى!
الرياضة
مدرب جيرونا يدخل المستشفى!
اليوم 14:35
نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
الرياضة
نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
اليوم 14:32
قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»
الرياضة
قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©