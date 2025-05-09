أموريم يعادل إنجاز توخيل ومورينيو



معتز الشامي (أبوظبي)



استعاد روبن أموريم نجمه في مسرح الأحلام، وأصبح ثاني مدرب يصل إلى نهائي أوروبي كبير في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، بعد مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو، وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو 4-1 في أولد ترافورد، 7-1 في مجموع المباراتين.

وبذلك يملك اليونايتد فرصة الوصول إلى مكان في دوري أبطال أوروبا، إذا فاز باللقب، وهو الأمر الذي لن يكون ممكناً بسبب موقعه في الدوري الإنجليزي (المركز 15). سيكون هذا بالتأكيد حلماً بالنسبة لروبن أموريم، الذي ترك سبورتينج في منتصف الموسم لمحاولة إنقاذ موسم اليونايتد، وأصبح أموريم أول مدرب يصل إلى نهائي أوروبي كبير في موسمه الأول مع نادٍ إنجليزي منذ توماس توخيل مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2020-21، والثاني على الإطلاق يفعل ذلك مع مانشستر يونايتد، بعد جوزيه مورينيو في الدوري الأوروبي 2016-2017.

وتقام المباراة النهائية 21 مايو الجاري في بلباو بإسبانيا، حيث يتنافس «الشياطين الحمر» على الكأس مع مواطنهم توتنهام الإنجليزي، الذي تغلب على بودو جليمت (5-1 في مجموع المباراتين)، يعاني مانشستر يونايتد وتوتنهام على المستوى المحلي هذا الموسم، حيث يحتلان المركزين الخامس عشر والسادس عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأهل يونايتد إلى نهائي الأوروبي التاسع، والأول منذ نهائي الدوري الأوروبي 2020-2021، حيث خسر أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح، ويسعى الفريق للفوز بالدوري الأوروبي للمرة الثانية في 8 سنوات، بينما يسعى توتنهام لإنهاء انتظار دام 41 عاماً لتحقيق النجاح الأوروبي.

ويتطلع توتنهام إلى الفوز بأول لقب من نوعه منذ 17 عاماً، ويعتبر نفسه المرشح الأوفر حظاً للفوز في بلباو، بعد أن تغلب على يونايتد 3 مرات بالفعل هذا الموسم، فاز توتنهام 3-0 في أولد ترافورد، و1-0 على أرضه في الدوري الإنجليزي، كما فاز 4-3 في كأس الرابطة الإنجليزية.