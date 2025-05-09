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الرياضة

إنريكي يقترب من الإنجاز التاريخي لجوارديولا

إنريكي يقترب من الإنجاز التاريخي لجوارديولا
9 مايو 2025 15:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يخوض باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على أرسنال في نصف النهائي، ويواجه سان جيرمان فريق إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، في ميونيخ، 31 مايو الحالي. 
وأنفق سان جيرمان مليارات الدولارات من أجل الظفر بـ «ذات الأذنين»، لكنه فشل في نهائي 2020 أمام بايرن ميونيخ، رغم امتلاكه كيليان مبابي ونيمار، كما وصل ليونيل ميسي بعد وقت قصير من تلك الهزيمة، وأيضاً فشل الفريق في بلوغ هدفه الكبير.
وبعد رحيل مبابي ونيمار وميسي عن سان جيرمان، وأصبح المدرب لويس إنريكي المحفز لهويتهم الجديدة، وربما يكتب الإسباني التاريخ في ميونيخ، بحصد اللقب الأول للبارسيين، فهل يتمكن إنريكي من معادلة رقم بيب جوارديولا ؟
منذ تعيينه في عام 2023، نجح إنريكي في تحويل سان جيرمان من فريق مليء بالنجوم إلى وحدة منظمة ومجتهدة، وكان مبابي ونيمار وميسي لاعبين فرديين متميزين وقدموا أرقاماً هجومية مثيرة للإعجاب في فرنسا، لكنهم غالبا ما كانوا غير راغبين في المساهمة دفاعياً وكان سان جيرمان يفتقر إلى التماسك.
وفاز إنريكي بثلاثية محلية خلال موسمه الأول في باريس، لكنه أصبح على بعد فوزين فقط من الفوز بالثلاثية المعترف بها على نطاق واسع «دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي، والكأس المحلي»، وبعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي، يواجه سان جيرمان فريق ريمس، في نهائي كأس فرنسا، قبل أسبوع واحد فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، وإذا فاز سان جيرمان بهذين النهائيين، فإن إنريكي يصبح ثاني مدرب في التاريخ يفوز بالثلاثية مع فريقين مختلفين، لينضم إلى بيب جوارديولا.
وكان إنريكي فاز بالثلاثية مع برشلونة موسم 2014-2015، حيث فاز النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، كما صنع جوارديولا هذا الإنجاز مع برشلونة موسم 2008-2009، ودخل التاريخ بحصده للثلاثية الثانية في مسيرته مع مانشستر سيتي خلال موسم 2022-2023.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
برشلونة
مانشستر سيتي
لويس إنريكي
بيب جوارديولا
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