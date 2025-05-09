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الرياضة

نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ

نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
9 مايو 2025 14:32

ميونيخ (أ ف ب)

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يعود المخضرم مانويل نوير إلى حراسة مرمى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، السبت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة 33، وذلك بعد أكثر من شهرين على إصابته بتمزق في عضلة الساق اليمنى.
وقال المدرب البلجيكي فنسان كومباني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة «إذا سارت الأمور على ما يرام، يعود مانو، هذا ما أتمناه».
وكان القائد نوير أُصيب في عضلة الساق اليمنى في 5 مارس أثناء احتفاله بهدف سجله جمال موسيالا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن. وفي الأسبوع الماضي،كان على دكة البدلاء خلال التعادل أمام لايبزج 3-3.
وتُوج البايرن بلقب الدوري للمرة الـ34 في تاريخه الأحد الماضي، وسيتسلّم الفريق درع البطولة التي تأتي على شكل صحن مجوف بعد نهاية المباراة.
وستكون هذه المباراة الأخيرة على ملعب «أليانتس أرينا» لأسطورة النادي توماس مولر الذي سيخوض مباراته الرسمية رقم 750 في مختلف المسابقات بقميص الفريق البافاري.

 

بايرن ميونيخ
الدوري الإسباني
البوندسليجا
مانويل نوير
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