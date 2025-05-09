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الرياضة

ألونسو يعلن مغادرته باير ليفركوزن في نهاية الموسم

ألونسو يعلن مغادرته باير ليفركوزن في نهاية الموسم
9 مايو 2025 16:39


ميونيخ (أ ف ب)
أكّد الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ثاني ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة أنه سيغادر النادي مع نهاية الموسم وقبل عام من انتهاء عقده، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد.
وقال ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 وقاد الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس من دون خسارة في الموسم الماضي، في مؤتمر صحفي إن «الوقت مناسب» للإعلان عن رحيله، لكنه لم يكشف عن وجهته القادمة، مؤكدا أن «الحديث عن المستقبل ليس مناسباً الآن».
وأضاف «هاتان المباراتان (أمام بوروسيا دورتموند وماينتس) ستكونان الأخيرتين لي كمدرب لباير ليفركوزن»، في وقت تؤكد فيه الصحافة الإسبانية والألمانية أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.
وتابع لاعب الوسط السابق «تحدثنا كثيراً مؤخراً عن التوقيت المناسب للإعلان عن هذا القرار، والآن هو الوقت المناسب»، مشيراً إلى مسيرته السابقة كلاعب التي بدأت في ريال سوسيداد، ثم انتقل إلى ليفربول (2004-2009) ومنه إلى ريال مدريد (2009-2014)، وأخيرا بايرن ميونيخ (2014-2017).
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية والألمانية، سيتولى ابن إقليم الباسك البالغ 43 عاماً تدريب ريال مدريد بدءاً من صيف 2025 بعد كأس العالم للأندية بعقد يمتد لثلاث سنوات، مع دفع تعويض قدره نحو 12 مليون يورو (13.5 مليون دولار) إلى ليفركوزن.
وقال ألونسو «إنه وقت تختلط فيه المشاعر. لن أتحدث عن المستقبل الآن. سيكون لدينا وقتنا الخاص لنودّع الجماهير. يجب أن نستمتع بهذه اللحظة. لقد تحدثت مع اللاعبين والجهاز الفني والعديد من الأشخاص الذين ساعدوني خلال هذه السنوات الثلاث الرائعة». 

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