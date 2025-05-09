«الأولمبياد الخاص» يختتم «ملتقى القيادة الشبابية الدامجة»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم «ملتقى القيادة الشبابية الدامجة»، الذي ينظمه الأولمبياد الخاص بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، أعماله تحت شعار «يداً بيد»، وذلك في إطار احتفالات الدولة بـ«عام المجتمع».

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من طلاب مدارس الأبطال الموحدة من مختلف إمارات الدولة، لتكريم أفضل المشروعات الطلابية التي تم اختيارها من 12 مدرسة متنوعة بين المدارس الحكومية والخاصة إلى جانب مدارس الشراكات التعليمية، والتي تميزت في مشروعاتها لهذا العام.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب والمدارس، ودعم استدامة المبادرات الناجحة، إلى جانب توفير ملاحظات متخصصة من خبراء لمساعدة الفرق الطلابية على تطوير وتحسين مشاريعهم بما يضمن أثراً أعمق وأكثر استدامة في البيئة المدرسية.

وافتتح الملتقى بمعرض خاص للمشروعات التي تم اختيارها من المدارس المشاركة، حيث يستعرض الطلاب أفكارهم أمام خبراء المجتمع، يقومون بتقييم المشاريع وتقديم الملاحظات، مما يمنح الطلاب فرصة لتطوير مشروعاتهم وتحسينها قبل إعلان الفائزين في ختام الفعالية.

وحول تنظيم الملتقى؛ قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص: «نفخر بإقامة هذا الملتقى الذي يترجم التزامنا بتمكين الشباب وإبراز دورهم في بناء بيئة مدرسية دامجة، وتأسيس تجربة تنمية القيادة التنافسية في المدارس. إن المشروعات التي تم اختيارها للمشاركة تعكس وعياً متقدماً وتطوراً في الصفات القيادية لدى الطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وأقرانهم، ونحن على ثقة أن أندية القيادة الشبابية داخل المدارس ستواصل تقديم فرص لإشراك الطلاب، من مختلف القدرات، كقادة نشطين ومدافعين عن إنشاء مجتمع دامج وقيادة الحركة في مدارسهم. وفي المجتمع الأوسع».

وأضاف: «كل طالب مشارك هو قصة نجاح. نفخر بإنجازاتهم جميعاً ونتطلع لرؤية كيف ستتطور مشروعاتهم وتُلهِم أثراً مستداماً في مجتمعاتهم المدرسية.ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان لوزارة التربية والتعليم، وجامعة نيويورك أبوظبي على دعمهم اللامحدود وتعاونهم المثمر، ونتطلع في الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى المزيد من التعاون معهم».