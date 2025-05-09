سلطان بن حمدان يشهد ثاني أيام مهرجان الهجن الختامي بالوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، حلقت «لفان» بأول أشواط السباق التراثي لمسافة 2 كلم الذي كان مقرراً إقامته في 12 شوطاً للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، لكن نسبة للإقبال الكبير ورغبة الملاك في منحهم فرصة أكبر تم رفع عدد الأشواط إلى 14 شوطاً، واقيم الحدث ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي «ختامي الوثبة 2025».

وحصلت «لفان» لعلي عبيد هلال الخاطري على المركز الأول والجائزة المخصصة له التي تبلغ مائة ألف درهم، بعد أن قطعت مسافة السابق في زمن قدره 2:56:56 دقيقة، ونال «مكرم» لأحمد راشد سعيد المنصوري، شرف زعامة الشوط الثاني بزمن قدره 3:02:51 دقيقة، بينما خطف «العريبي» لاني رواندي لقب الشوط الثالث بزمن بلغ 3:34:25 دقيقة، وكان «البشير» لخلود باتل محمد الزوين في الموعد عندما أنهى الشوط الرابع في المركز الأول بزمن قدره 3:06:14 دقيقة، وفي الشوط الخامس كان الناموس من نصيب «هملول» لمطر محمد راشد الكتبي بزمن قدره 3:03:17 دقيقة.

وكانت لـ «هلاهلا» لروبن كيم الكلمة في سادس الأشواط باحتلاله المقدمة مع خط النهاية بزمن قدره 3:40:30 دقيقة، وفي سابع الأشواط تصدرت «عناب» لمحمد عبدالله هلال إبراهيم المشهد بنيلها لقب الشوط بزمن قدره 3:00:63 دقيقة، ولم يتخلف «رعد» عن تحقيق تطلعات مالكه عبيد جمعه عبيد الراشدي وسيطر على الصدارة بزمن 3:02:55 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «الختال» لمطر محمد مطر المهيري بزمن قدره 2:59:18 دقيقة، وفي الشوط الذي تلاه توج «جمر» لأحمد خلفان المزروعي باللقب بزمن بلغ 3:01:19 دقيقة، قبل أن تقبض «سكر» لسعيد احمد بالرفيعة الفلاسي على ناموس الشوط 11 بزمن قدره 3:04:30 دقيقة، وتربع «شاهين» لمحمد سعيد محمد الغفلي، على القمة في الشوط 12 بزمن قدره 3:02:83 دقيقة، ونال «المحترم» لريم بن دريس البلوشي لقب الشوط قبل الأخير بزمن قدره 3:06:82 دقيقة، وأهدى «الطامح» مالكه محمد عمير علي الراشدي الناموس في الشوط الـ14، بعد أن حقق المركز الأول بزمن قدره 2:59:71 دقيقة، ليكتب مشهد الختام ويسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من درة المهرجانات.





8 رموز لـ «لقايا الجماعة»

يشهد اليوم الثالث من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي ختامي الوثبة 2025، منافسات «لقايا الجماعة» وسيكون الصراع على أشده على 8 رموز خلال الفترتين الصباحية التي تشهد إقامة 24 شوطاً وتوزع خلالها 4 رموز في الأشواط الأربعة الأولى، وفي الفترة المسائية تحتدم المنافسة في 4 أشواط على 4 رموز كذلك.

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«الملاك» يشكرون القيادة الرشيدة

تقدم ملاك الهجن المشاركون في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته ودعمه لرياضة الهجن وخاصة «ختامي الوثبة» الذي يمثل أيقونة المهرجانات في الدولة والمنطقة، كما تقدموا بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يولي سباقات الهجن اهتماماً خاصاً، ويحرص باستمرار على تطورها وأن تكون في القمة من خلال مبادراته الرائدة والتي جعلت هذه الرياضة التراثية تواكب الحداثة.

وأعرب ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس الاتحاد لسباقات الهجن، الذي يقود الاتحاد من نجاح إلى آخر ووفر كل التسهيلات والمعينات للملاك ليكون حضورهم قوياً في هذا الحدث الذي يعتبر مجرد التواجد فيه مكسباً للجميع.