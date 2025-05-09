«الرباعي» يرحلون عن وستهام



لندن (رويترز)



أعلن وستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رحيل ظهيره الأيسر آرون كريسويل، بعدما قضى 11 عاماً مع النادي، فيما يغادر أوكاش فابيانسكي حارس الفريق، بعد أن أمضى سبع سنوات.

وأضاف النادي أن الظهير الأيمن فلاديمير كوفال والمهاجم داني إنجز، وهما لاعبان آخران في فريق وستهام الذي نجح في الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي 2023، سيغادران أيضاً بعد ختام الفريق الواقع في شرق لندن للموسم بخوض مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري.

وقال المدرب جراهام بوتر في بيان «كان العمل مع آرون وأوكاش، وفلاديمير وداني خلال فترة وجودي هنا حتى الآن أمراً ممتعاً، جميعهم لاعبون محترفون وموهوبون داخل الملعب وخارجه، ويتمتعون بخبرة رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحظون بكل تأكيد بحب وإعجاب زملائهم في الفريق والجميع».

ويملك كريسويل (35 عاماً)، أطول مسيرة متواصلة بالدوري الإنجليزي مع النادي، إذ شارك في أكثر من 300 مباراة.

وخاض حارس بولندا السابق فابيانسكي، الذي أتم عامه الأربعين الشهر الماضي، 215 مباراة مع وستهام بكافة المسابقات.

وكان المدافع التشيكي كوفال (32 عاماً)، والذي انضم إلى وستهام في عام 2020، لاعباً أساسيا أيضاً، إذ شارك في معظم مباريات الدوري مع وستهام حتى في هذا الموسم.

وشارك مهاجم إنجلترا السابق إنجز (32 عاماً) أيضاً، في 69 مباراة منذ انتقاله من أستون فيلا في يناير 2023.

وقال وستهام في بيان «سيرحلون في نهاية الموسم مع حبنا وتقديرنا لمساهماتهم خلال الفترة التي حققنا فيها نجاحاً لا ينسى».

ويحتل وستهام المركز 17 لكنه يتقدم بفارق 15 نقطة عن الفرق الثلاثة الأخيرة التي هبطت جميعها قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.