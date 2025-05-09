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الرياضة

سلوت: الأسعار الباهظة تمنع ليفربول من تعويض ألكسندر أرنولد

سلوت: الأسعار الباهظة تمنع ليفربول من تعويض ألكسندر أرنولد
9 مايو 2025 21:36

 
ليفربول (د ب أ) 

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اعترف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن أسعار اللاعبين الباهظة قد تكون عائقاً أمام ناديه في محاولته لتعويض رحيل نجمه ترينت ألكسندر أرنولد. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي الإنجليزي أكد رحيله عن ليفربول لعدم تجديد عقده الذي ينتهي في يوليو المقبل، وهو الأمر الذي ربما يكون متوقعاً في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وبعد رحيل أرنولد، لم يبق لليفربول في مركز الظهير الأيمن سوى اللاعب الشاب كونور برادلي «21 عاماً»، والذي شارك في 54 مباراة مع الفريق.
وقال سلوت: «أعتقد أنها ستكون مفاجأة لو قلت ذلك الآن، نعم نحن نعمل على ذلك ونتطلع لذلك (إيجاد بديل لأرنولد)».
وأضاف: «لا نتحدث عن العقود، لكننا سوف نتحدث عن المراكز، وعما إذا كنا نريد التحسن في بعض المراكز لدينا».
وتابع سلوت: «هذا هو الشيء الأصعب بالنسبة لنادي مثل ليفربول، إذا فزت بلقب الدوري، فليس من السهل أن تجد لاعبين أفضل ممن هم لديك بالفعل».
وأوضح: «إذا كان هناك لاعبون أفضل، يجب أن تكون أسعارهم في المتناول وأن يكونوا يريدون الانضمام إلينا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ريال مدريد
أرني سلوت
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