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الرياضة

راشد بن حميد: تنظيم احترافي لكأس رئيس الدولة في أبوظبي

راشد بن حميد: تنظيم احترافي لكأس رئيس الدولة في أبوظبي
9 مايو 2025 23:54

 
أبوظبي (وام)

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن اتحاد كرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، نجح في تنظيم نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، على استاد محمد بن زايد، بأعلى مستوى من الاحترافية، بما يتماشى مع أهمية وقيمة الحدث.
وقال إن شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة في موسم استثنائي، بوضع الخطط الناجحة، واستقطاب الجهاز الفني المميز، والعناصر القادرة على تحقيق الإنجازات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشارقة قدم مستوى جيداً في النهائي أمام شباب الأهلي، وأنه قادر على العودة القوية في المرحلة المقبلة، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2.
ووصف الشيخ راشد بن حميد النعيمي قرار التعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين لقيادة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بأنه قرار صحيح جاء في وقته، نظراً للخبرة الكبيرة لهذا المدرب مع الكرة الإماراتية، وقدرته على تهيئة اللاعبين لخوض المرحلة المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026».

الإمارات
كأس رئيس الدولة
راشد بن حميد
اتحاد الكرة
حمدان بن مبارك
شباب الأهلي
الشارقة
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