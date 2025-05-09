منتخب كرة القدم المصغرة يشارك في «مونديال أذربيجان»

دبي (وام)

أعلن اتحاد الرياضة للجميع، مشاركة منتخب كرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» في «مونديال أذربيجان» المقررة من 21 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 17 لاعباً، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، وتغادر البعثة إلى أذربيجان 15 مايو الجاري، بعد مراحل متدرجة من الإعداد في دبي، بخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الأوزبكي، لرفع مستوى جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في البطولة.

وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة كرة القدم المصغرة، أن المشاركة في مونديال أذربيجان فرصة مهمة لتأكيد تطور منتخبنا الوطني، وجاهزيته للبطولات العالمية، من خلال الاستعدادات الكبيرة في المعسكرات الداخلية، والمشاركة في البطولة الآسيوية الشهر الماضي في دبي وفوزه بالمركز الثالث.

وأوضح أن منتخبنا الوطني يمتلك هوية مميزة، ولديه خبرة كبيرة اكتسبها من خلال المشاركة في العديد من البطولات العالمية، والقارية، والخليجية.