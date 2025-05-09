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الرياضة

كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تدشِّن جولة المغرب

أنقى سلالات الخيول استعرضت جمالها في البطولة (وام)
10 مايو 2025 01:14

الرباط (وام)

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انطلقت أمس، في المملكة المغربية الجولة الثالثة من النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، التي تقام على مدار 3 أيام في «المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن» بالعاصمة الرباط، وتقام جولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
بدأت الفعاليات بالمنافسات التمهيدية لـ 3 فئات، بمشاركة 45 مهرة موزعة على: فئات المهرات بعمر سنة (1 أ)، وفئة المهرات بعمر سنة (1 ب)، وفئة المهرات بعمر 2-3 سنوات (2 أ). ويشارك في هذه الجولة 171 خيلاً تمثل نحو 52 مالكاً من مختلف أنحاء المملكة المغربية، التي تمتلك حضوراً لافتاً وسجلاً مميزاً في مسابقات جمال الخيل العربية، وشهد اليوم الأول حضوراً جماهيرياً لافتاً من ملاك الخيل وأصحاب المرابط، وعشاق رياضة الخيل العربية، وسط اهتمام وحفاوة كبيرين بهذا الحدث الرياضي الإماراتي العالمي.
وضم طاقم التحكيم 5 حكام، هم المغربيان عبد الواحد معكول، وعبد الرزاق حميداني، والبلجيكية كرستين جامار، والألمانية ميكايلا فايدنر، والهولندي روبي دين هارتوج، فيما تشكلت لجنة الانضباط من الإماراتي سالم الكثيري، والمغربيين محمد السغروشني وزينب البريني، أما حكما الساحة فهما الإماراتي أحمد حميد البادي والمغربي عبد الحق جوريو.

جمال الخيل العربية
بطولة جمال الخيل العربية
المغرب
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