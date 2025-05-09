بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي بـ «رباعية»



القاهرة (د ب أ)



فشل بيراميدز في استعادة صدارة مجموعة البطولة بالدوري المصري لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه البنك الأهلي 2 - 4 في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وأنهى البنك الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما محمد إبراهيم وأسامة فيصل في الدقيقتين الرابعة و21، وفي الشوط الثاني، تمكن بيراميدز من العودة، وأحرز هدفين عن طريق إبراهيم عادل ومروان حمدي في الدقيقتين 48 و74، ولكن البنك الأهلي سجل هدفين في وقت قاتل في الدقيقتين 82 و86 عن طريق أحمد مدبولي وياو أنور، ليفوز بنقاط المباراة كاملة.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الأهلي، المتصدر، الذي تغلب على المصري 4 - 2.

وكانت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لبيراميدز في مجموعة البطولة، علماً بأن الفريق خاض خمس مباريات في هذه المرحلة، فاز في واحدة وتعادل في مباراتين. في المقابل، رفع البنك الأهلي، الذي لعب أربع مباريات فقط في هذه المرحلة، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق خمس نقاط خلف الزمالك، صاحب المركز الثالث، الذي تعادل مع سيراميكا 2-2.

وكان هذا الفوز هو الثاني للبنك الأهلي في هذه المرحلة من البطولة، التي شهدت خسارته في مباراة والتعادل في مثلها.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، تعادل فاركو مع ضيفه بتروجيت 2-2، تقدم فاركو بهدف سجله جابر كامل في الدقيقة 11، وتعادل بتروجيت بهدف سجله إسماعيل ماريكو في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 وفي الشوط الثاني، تقدم فاركو بهدف سجله أحمد شريف في الدقيقة 49، وتعادل بتروجيت عن طريق حامد حمدان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، ورفع فاركو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، كما رفع بتروجيت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن.