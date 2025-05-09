تألق «آسيوي» في «دولية» فزاع للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

شهدت الأدوار التمهيدية لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، تألق المنتخبات الآسيوية في «النسخة السادسة» التي تشارك فيها 30 دولة من أوروبا، وأميركا الجنوبية، وآسيا، وأستراليا، وأفريقيا.

وأظهرت منتخبات كوريا الجنوبية، والهند، وماليزيا، تفوقاً واضحاً من خلال مباريات الدور التمهيدي، مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني لأبطالها، وتأهلهم إلى الأدوار الإقصائية، على أن يقام نصف النهائي اليوم.

وتعتبر كوريا الجنوبية، من الدول المتقدمة في الريشة الطائرة، ولا سيما «البارالمبية»، وهي مدرسة في اللعبة، وتحديداً «الكراسي المتحركة».

وخسر بطلنا جمال البدواوي مباراته في «ربع النهائي» صفر-2 أمام جونج جانج لاعب كوريا صاحب الخبرات في اللعبة، ويعد وصول البدواوي إلى دور الثمانية تجربة مهمة للاعب الذي يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، وفق الخطة الموضوعة، بعد تألقه في بطولة التشيك الأخيرة، وحصل من خلالها على الميدالية البرونزية.

ويشارك منتخبنا في بطولة البحرين الدولية المقرر إقامتها من 13 إلى 18 مايو الجاري، وبطولة تايلاند العالمية من 10 إلى 16 يونيو المقبل، ويعقب ذلك بطولة آسيا في تايلاند من 17 إلى 22 يونيو، ويسعى المنتخب من خلال هذه المنافسات المهمة للوصول إلى المستوى الأول.