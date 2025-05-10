جوارديولا: عشت «الموسم الأصعب» في مسيرة 16 عاماً

لندن (د ب أ)

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن هذا الموسم كان الأصعب طوال مسيرته التدريبية، التي استمرت 16 عاماً.

وحقق المدرب الإسباني الكثير من النجاحات في مسيرته الباهرة، والتي شهدت فترات تدريبية رائعة في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، ولكن ما حدث هذا الموسم كان أكثر صعوبة، فبعد حصده أربعة ألقاب متتالية للدوري الإنجليزي الممتاز، أخفق مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب وودع دوري أبطال أوروبا مبكراً.

وقال جوارديولا (54 عاماً)، والذي توج بـ18 لقباً مع مانشستر سيتي و39 لقباً طوال مسيرته التدريبية: «بالتأكيد، كان هذا الموسم هو الأكثر صعوبة».

وأضاف: «كان الموسم صعبا للغاية، عندما لا تفوز يكون الأمر أكثر إرهاقاً من الناحية الوجدانية، ومن حيث التحضير، والحالة المزاجية، وكل شيء، وكان هذا الموسم أكثر صعوبة من المواسم الماضية عندما كنا ننافس على الألقاب، كانت الإصابات - وخاصة إصابة لاعب الوسط المحوري رودري -عاملاً كبيراً في تراجع مستوى مانشستر سيتي هذا الموسم، في حين أن عددا من اللاعبين الآخرين تراجع أدائهم. ولا يعفي جوارديولا نفسه من المسؤولية في هذا الشأن».

وقال: «عانينا من العديد من الإصابات، لم يكن لدينا طاقة، حاولنا في أغلب الأوقات، ولكننا لم نكن قادرين، ولم أجد الطريقة لجعلهم يشعرون بالراحة ويفوزون بالمباريات التي يمكنها مساعدتنا للانتصار في المزيد من المباريات».

وأكد: «أشعر بخيبة أمل من نفسي عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يجب أن أثبت نفسي مراراً وتكراراً الحياة لا تبنى على الذكريات».